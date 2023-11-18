На війні загинув воїн з Волині Василь Малашевський

На війні загинув воїн з Волині Василь Малашевський
Боронячи рубежі рідної країни, її цілісність та незалежність, у бою з окупантами загинув ще один воїн з Волині.

Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської громади.

Війна забрала життя солдата із Каменя-Каширського – Малашевського Василя Миколайовича, 1985 року народження.

Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Запорізькій області, 29 квітня 2024 року. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався.

Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині. Пам'ять про Героя України – Василя Малашевського буде жити у віках.

Деталі зустрічі Захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

Колектив Іноформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: війна, загибель, Волинь, Камінь-Каширський
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