На війні загинув воїн з Волині Василь Малашевський
Сьогодні, 07:35
Боронячи рубежі рідної країни, її цілісність та незалежність, у бою з окупантами загинув ще один воїн з Волині.
Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської громади.
Війна забрала життя солдата із Каменя-Каширського – Малашевського Василя Миколайовича, 1985 року народження.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Запорізькій області, 29 квітня 2024 року. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався.
Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині. Пам'ять про Героя України – Василя Малашевського буде жити у віках.
Деталі зустрічі Захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
Колектив Іноформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської громади.
Війна забрала життя солдата із Каменя-Каширського – Малашевського Василя Миколайовича, 1985 року народження.
Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Запорізькій області, 29 квітня 2024 року. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався.
Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині. Пам'ять про Героя України – Василя Малашевського буде жити у віках.
Деталі зустрічі Захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
Колектив Іноформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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