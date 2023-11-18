На війні загинув воїн з Волині Василь Малашевський

Боронячи рубежі рідної країни, її цілісність та незалежність, у бою з окупантами загинув ще один воїн з Волині.Про це йдеться на сторінці Камінь-Каширської громади.Війна забрала життя солдата із Каменя-Каширського –, 1985 року народження.Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України в Запорізькій області, 29 квітня 2024 року. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався.Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині. Пам'ять про Героя України – Василя Малашевського буде жити у віках.Деталі зустрічі Захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.Колектив Іноформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.