У місті на Волині почали будувати житло для переселенців





Про це повідомляє



Нагадаємо, проєкт реалізують за грантові кошти Європейського Союзу, які надають через Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО). Вартість будівництва складає 7,2 млн євро.



За паспортом обʼєкта будівництва, зведуть два будинки на 151 квартиру «під ключ». Буде облаштовано укриття та спортивний комплекс, яким зможуть користуватися мешканці всього мікрорайону.



Дорогу, яка проходила через територію будівництва, перекрили, що доставило мешканцям незручності. Поряд облаштували тимчасову доріжку з асфальтної крихти.



Роботи з будівництва мають завершити у квітні 2025 року. Родини, які втратили житло, зможуть отримати повністю облаштовані домівки з ремонтом та меблями.



Також за умовами договору матеріали, комплектуючі для будівництва та облаштування житла, спорткомплексу будуть купувати у місцевих підприємств та приватних підприємців. Це дозволить збільшити надходження податків у громаду коштом Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на 5-му мікрорайоні з квітня розпочалися роботи з будівництва будинків для внутрішньо переміщених осіб.Про це повідомляє БУГ Нагадаємо, проєкт реалізують за грантові кошти Європейського Союзу, які надають через Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО). Вартість будівництва складає 7,2 млн євро.За паспортом обʼєкта будівництва, зведуть два будинки на 151 квартиру «під ключ». Буде облаштовано укриття та спортивний комплекс, яким зможуть користуватися мешканці всього мікрорайону.Дорогу, яка проходила через територію будівництва, перекрили, що доставило мешканцям незручності. Поряд облаштували тимчасову доріжку з асфальтної крихти.Роботи з будівництва мають завершити у квітні 2025 року. Родини, які втратили житло, зможуть отримати повністю облаштовані домівки з ремонтом та меблями.Також за умовами договору матеріали, комплектуючі для будівництва та облаштування житла, спорткомплексу будуть купувати у місцевих підприємств та приватних підприємців. Це дозволить збільшити надходження податків у громаду коштом Європейського Союзу.

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