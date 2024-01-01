В Україні обіцяють невдовзі впровадити «електронну чергу» до ТЦК





Про це в ефірі Катерина Черногоренко.



«Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати», – сказала вона.





За її словами, впровадження цього інструменту «є реакцією на ті виклики, які є зараз».



«Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко», – сказала Черногоренко.



Також заступниця міністра оборони зазначила, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Вона запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони «найближчим часом» запровадить «електронний запис» для відвідування ТЦК.Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації«Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати», – сказала вона.За її словами, впровадження цього інструменту «є реакцією на ті виклики, які є зараз».«Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко», – сказала Черногоренко.Також заступниця міністра оборони зазначила, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Вона запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

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