ЗСУ завдали удару ракетою ATACMS по полігону на Луганщині. ВІДЕО





Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.



На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.



Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.



OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості — вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.



Місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України завдали вогневого ураження по скупченню особового складу супротивника поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині.Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості — вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.Місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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