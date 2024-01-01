ЗСУ завдали удару ракетою ATACMS по полігону на Луганщині. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Збройні Сили України завдали вогневого ураження по скупченню особового складу супротивника поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині.
Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.
На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.
Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.
OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості — вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.
Місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
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Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.
На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.
Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.
OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості — вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.
Місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
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