ЗСУ завдали удару ракетою ATACMS по полігону на Луганщині. ВІДЕО

ЗСУ завдали удару ракетою ATACMS по полігону на Луганщині. ВІДЕО
Збройні Сили України завдали вогневого ураження по скупченню особового складу супротивника поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині.

Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.

На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.

OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості — вони були завдані по координатах 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

Місця ураження розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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Теги: Україна, ЗСУ, Луганщина
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