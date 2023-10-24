Родині загиблого Героя з Волині Сергія Семенова вручили «Хрест Героя»

Родині загиблого Героя з Волині Сергія Семенова вручили «Хрест Героя»
Орден «Хрест Героя» вручили родині загиблого Героя Торчинської громади Сергія Семенова.

Це відбулося у Києві біля памʼятника захисникам і захисницям кордонів, після вшанування пам’яті полеглих прикордонників Луганського загону. Після хвилини мовчання та покладання квітів родини загиблих воїнів отримали відзнаку «Хрест Героя», - повідомляють у Торчинській громаді.

Орден «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували у 24-ій ОМБр. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Орден «Хрест Героя» запозичили з часів Української Народної Республіки.
Родині загиблого Героя з Волині Сергія Семенова вручили «Хрест Героя»

Для кожної з родин ця відзнака дуже важлива. Адже це своєрідний діалог побратимів з родинами полеглих Героїв. Це свідчення того, що пам'ять про Героїв жива! За ініціативи родин загиблих, на Майдані Незалежності встановили іменні прапорці у пам'ять про Героїв-прикордонників, які віддали своє життя за Україну.
Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя, боронячи кордони рідної країни", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.

Звістка про загибель Сергія Семенова надійшла до його рідних наприкінці січня 2024 року, а загинув воїн у квітні 2022 року.

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Теги: Волинь, війна, відзнака, Торчин, Сергій Семенов
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