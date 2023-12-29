Відомий волонтер дядя Гриша з Херсона збирає у Луцьку гроші військовим. ВІДЕО

Відомий волонтер дядя Гриша з Херсона збирає у Луцьку гроші військовим. ВІДЕО
Почесний громадянин Херсона, волонтер Григорій Янченко, або більш відомий як "дядя Гриша" 5 місяців їздить містами України та збирає пожертви для ЗСУ. В кожному місті — чоловік на кріслі колісному гостює орієнтовно тиждень.

До 6 травня включно збирається перебувати у Луцьку, - повідомляє Суспільне.

Григорію Янченку — 76 років. Він розповів: активно волонтерити почав з 2014-го. За цей час, з його слів, зібрав майже 8 мільйонів гривень пожертв для допомоги війську. З них — 3,5 мільйони гривень за час повномасштабної війни.

До Луцька чоловік приїхав потягом із Запоріжжя, де теж впродовж тижня збирав допомогу. Він вважає, що таким чином збір проходить швидше.

"Якщо ти перебуваєш в одному місті, то збір падає, падає з кожним місяцем. Тиждень часу в різних містах — це, і людям не встигає набридати, і я так збираю максимальну кількість донатів за це час", — розповідає Григорій Янченко

Каже, що принципово не озвучує, яку суму допомоги зібрав у різних містах, щоб нікого не образити. Додає: розуміє, що багато українців зараз віддають останнє для допомоги ЗСУ.

За зібрані гроші Григорій Янченко закриває запити військовослужбовців із різних бригад. Як правило, купує дрони, старлінки, генератори та медикаменти.

"Вони мені замовили, а я купую і телефоную військовим. Вони приїжджають і ми разом відвозимо до того підрозділу, який за мною приїхав. Мені приємно, що тут, у Луцьку мене впізнають", — каже дядя Гриша.

Багато перехожих у Луцьку залишають пожертви, вітаються, дякують та роблять із ним селфі, говорить Григорій. Розповідають, що бачили "дядю Гришу" по телевізору або читали про нього в інтернеті.

Лучанка Вікторія Дильов говорить, що не повірила своїм очам, коли побачила дідуся на кріслі колісному, схожого на Григорія Янченка.

"Я на початку війни бачила репортаж, що такий легендарний мужчина живе в окупованому Херсоні й не боїться проявити свою позицію. Я вражена, що є така унікальна змога з ним зустрітися і виявити свою повагу"— розповіла лучанка Вікторія.

Григорій розповів, що йому ампутували ноги через поранення, яке отримав під час служби у радянській армії ще 1968 року. Про свою участь у подіях, які називають "Празькою весною" нині говорить не охоче.

Він пережив 34 операції. Каже, що їздити містами України впродовж 5 місяців йому не просто, але іншого способу допомагати українській армії він поки що не бачить.

"Я завжди порівнюю свій стан і стан бійців на передовій, яким, мабуть, в десятки разів тяжче. Працювати потрібно до перемоги!", — говорить волонтер

На Театральному майдані Луцька до Григорія підійшов зі словами вдячності військовослужбовець 118 бригади Юрій Вовк. Він впізнав "дядю Гришу" і подарував йому свій шеврон із позивним "Циган".

"Приємно, що тут впізнають", — волонтер "дядя Гриша" у Луцьку збирає допомогу на фронт
Волонтер Григорій Янченко і військовослужбовець Юрій Вовк. Суспільне Луцьк
Після Луцька — Григорій Янченко збирається їхати до Рівного, потім до Хмельницького і Запоріжжя, де формуватиме за зібрані гроші допомогу на фронт.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дядя Гриша, Херсон, Луцьк, війна, волонтерство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий волонтер дядя Гриша з Херсона збирає у Луцьку гроші військовим. ВІДЕО
Сьогодні, 22:05
Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині
Сьогодні, 21:27
Лучанин виготовив із Лесиного ясена скрипку-довбанку. ФОТО
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня
Сьогодні, 20:00
Шахрай під виглядом відомого волонтера видурив в Одесі понад мільйон
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Луцькі волонтери за 2 місяці зібрали майже 3 млн гривень на дрони військовим Луцькі волонтери за 2 місяці зібрали майже 3 млн гривень на дрони військовим
29 грудень, 2023, 21:14
Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО Як працює та чого потребує центральний пункт допомоги у Луцьку. ВІДЕО
17 липень, 2022, 17:35
Яке покарання отримав 74-річний волинянин, який виправдовував російську агресію Яке покарання отримав 74-річний волинянин, який виправдовував російську агресію
09 квітень, 21:57
Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут» Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут»
05 квітень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий волонтер дядя Гриша з Херсона збирає у Луцьку гроші військовим. ВІДЕО
Сьогодні, 22:05
 0
Зеленський призначив нового очільника СБУ на Волині
Сьогодні, 21:27
 0
Лучанин виготовив із Лесиного ясена скрипку-довбанку. ФОТО
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Шахрай під виглядом відомого волонтера видурив в Одесі понад мільйон
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8