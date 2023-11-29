Лучанин виготовив із Лесиного ясена скрипку-довбанку. ФОТО
Сьогодні, 20:43
Майстер стародавніх музичних інструментів Дмитро Березюк із Луцька завершив роботу над скрипкою-довбанкою із частини 250-літнього "Лесиного ясена".
Про це в коментарі Суспільному розповів лучанин. З його слів, над роботою працював 2-3 місяці, коли мав вільний час.
"Це традиційний вид скрипок — не клеєні частинками як фабричні, а з суцільного шматка деревини. Гриф і струнотримач виготовлені з граба. Корпус, гриф і верхня дека наклеєна. Верхній поріжок із бивня мамонта, який мені колись давно передали друзі", — сказав майстер.
Дмитро Березюк зазначив, що свою першу скрипку-довбанку оцінює добре і вже встиг оцінили звучання інструмента.
"Як на першу скрипку-довбанку — результат гарний. Для точності доводилося багато вимірювати всього. Складно було тільки те, що я повністю ще таких скрипок за технологією видовбування ківша ще не робив", — розповів майстер.
Окрім скрипки-довбанки, у колекції створених народних інструментів, зазначив лучанин, було орієнтовно 20 дудок-колянок і майже 80 традиційних сопілок. Також із "Лесиного ясена" у 2021 році, додав лучанин Дмитро Березюк, виготовив бандуру Київський кобзарський цех.
Що відомо про "Лесин ясен"
"Лесин ясен" — це 250-літнє дерево, яке було розташоване в старій частині міста Луцька та мало статус ботанічної пам'ятки. За переказами під цим деревом писала свої вірші велика українська поетеса Леся Українка.
Вперше про похилений ясен та його порятунок заговорили в місті у квітні 2020 року. Оглянути ясен, який похилився та руйнується з середини запросили столичних науковців, котрі зробили висновок, що в дерева вигнивала середина.
У червні 2022-го "Лесин ясен" впав, а в листопаді на місці ботанічної пам'ятки посадили новий "Лесин ясен" — шестиметровий саджанець ясена. Частини дерева міськрада вирішила віддати майстрам-деревообробникам для створення сувенірів та інструментів. Того ж року поліську дудку-колянку, яку виготовили із деревини двохсотлітнього "Лесиного ясена", передали у Волинський краєзнавчий музей.
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Про це в коментарі Суспільному розповів лучанин. З його слів, над роботою працював 2-3 місяці, коли мав вільний час.
"Це традиційний вид скрипок — не клеєні частинками як фабричні, а з суцільного шматка деревини. Гриф і струнотримач виготовлені з граба. Корпус, гриф і верхня дека наклеєна. Верхній поріжок із бивня мамонта, який мені колись давно передали друзі", — сказав майстер.
Дмитро Березюк зазначив, що свою першу скрипку-довбанку оцінює добре і вже встиг оцінили звучання інструмента.
"Як на першу скрипку-довбанку — результат гарний. Для точності доводилося багато вимірювати всього. Складно було тільки те, що я повністю ще таких скрипок за технологією видовбування ківша ще не робив", — розповів майстер.
Окрім скрипки-довбанки, у колекції створених народних інструментів, зазначив лучанин, було орієнтовно 20 дудок-колянок і майже 80 традиційних сопілок. Також із "Лесиного ясена" у 2021 році, додав лучанин Дмитро Березюк, виготовив бандуру Київський кобзарський цех.
Що відомо про "Лесин ясен"
"Лесин ясен" — це 250-літнє дерево, яке було розташоване в старій частині міста Луцька та мало статус ботанічної пам'ятки. За переказами під цим деревом писала свої вірші велика українська поетеса Леся Українка.
Вперше про похилений ясен та його порятунок заговорили в місті у квітні 2020 року. Оглянути ясен, який похилився та руйнується з середини запросили столичних науковців, котрі зробили висновок, що в дерева вигнивала середина.
У червні 2022-го "Лесин ясен" впав, а в листопаді на місці ботанічної пам'ятки посадили новий "Лесин ясен" — шестиметровий саджанець ясена. Частини дерева міськрада вирішила віддати майстрам-деревообробникам для створення сувенірів та інструментів. Того ж року поліську дудку-колянку, яку виготовили із деревини двохсотлітнього "Лесиного ясена", передали у Волинський краєзнавчий музей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах
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