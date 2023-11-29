Лучанин виготовив із Лесиного ясена скрипку-довбанку. ФОТО

Дмитро Березюк із Луцька завершив роботу над скрипкою-довбанкою із частини 250-літнього "Лесиного ясена".



Про це в коментарі



"Це традиційний вид скрипок — не клеєні частинками як фабричні, а з суцільного шматка деревини. Гриф і струнотримач виготовлені з граба. Корпус, гриф і верхня дека наклеєна. Верхній поріжок із бивня мамонта, який мені колись давно передали друзі", — сказав майстер.



Дмитро Березюк зазначив, що свою першу скрипку-довбанку оцінює добре і вже встиг оцінили звучання інструмента.



"Як на першу скрипку-довбанку — результат гарний. Для точності доводилося багато вимірювати всього. Складно було тільки те, що я повністю ще таких скрипок за технологією видовбування ківша ще не робив", — розповів майстер.



Окрім скрипки-довбанки, у колекції створених народних інструментів, зазначив лучанин, було орієнтовно 20 дудок-колянок і майже 80 традиційних сопілок. Також із "Лесиного ясена" у 2021 році, додав лучанин Дмитро Березюк, виготовив бандуру Київський кобзарський цех.



Що відомо про "Лесин ясен"

"Лесин ясен" — це 250-літнє дерево, яке було розташоване в старій частині міста Луцька та мало статус ботанічної пам'ятки. За переказами під цим деревом писала свої вірші велика українська поетеса Леся Українка.



Вперше про похилений ясен та його порятунок заговорили в місті у квітні 2020 року. Оглянути ясен, який похилився та руйнується з середини запросили столичних науковців, котрі зробили висновок, що в дерева вигнивала середина.



У червні 2022-го "Лесин ясен" впав, а в листопаді на місці ботанічної пам'ятки посадили новий "Лесин ясен" — шестиметровий саджанець ясена. Частини дерева міськрада вирішила віддати майстрам-деревообробникам для створення сувенірів та інструментів. Того ж року поліську дудку-колянку, яку виготовили із деревини двохсотлітнього "Лесиного ясена", передали у Волинський краєзнавчий музей.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстер стародавніх музичних інструментівіз Луцька завершив роботу над скрипкою-довбанкою із частини 250-літнього "Лесиного ясена".Про це в коментарі Суспільному розповів лучанин. З його слів, над роботою працював 2-3 місяці, коли мав вільний час."Це традиційний вид скрипок — не клеєні частинками як фабричні, а з суцільного шматка деревини. Гриф і струнотримач виготовлені з граба. Корпус, гриф і верхня дека наклеєна. Верхній поріжок із бивня мамонта, який мені колись давно передали друзі", — сказав майстер.Дмитро Березюк зазначив, що свою першу скрипку-довбанку оцінює добре і вже встиг оцінили звучання інструмента."Як на першу скрипку-довбанку — результат гарний. Для точності доводилося багато вимірювати всього. Складно було тільки те, що я повністю ще таких скрипок за технологією видовбування ківша ще не робив", — розповів майстер.Окрім скрипки-довбанки, у колекції створених народних інструментів, зазначив лучанин, було орієнтовно 20 дудок-колянок і майже 80 традиційних сопілок. Також із "Лесиного ясена" у 2021 році, додав лучанин Дмитро Березюк, виготовив бандуру Київський кобзарський цех."Лесин ясен" — це 250-літнє дерево, яке було розташоване в старій частині міста Луцька та мало статус ботанічної пам'ятки. За переказами під цим деревом писала свої вірші велика українська поетеса Леся Українка.Вперше про похилений ясен та його порятунок заговорили в місті у квітні 2020 року., а в листопаді на місці ботанічної пам'ятки посадили новий "Лесин ясен" — шестиметровий саджанець ясена. Частини дерева міськрада вирішила віддати майстрам-деревообробникам для створення сувенірів та інструментів. Того ж року поліську дудку-колянку, яку виготовили із деревини двохсотлітнього "Лесиного ясена", передали у Волинський краєзнавчий музей.

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