Шахрай під виглядом відомого волонтера видурив в Одесі понад мільйон

Поліцейські викрили шахрая, який під виглядом відомого волонтерана понад мільйон гривень.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Зловмисник збирав гроші нібито на потреби ЗСУ під акаунтом, який відрізнявся від справжнього профілю благодійника всього однією зайвою крапкою в URL-адресі.У поліцію звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину і вирішила фінансово підтримати наших військових через волонтерів, проте потрапила «на гачок» шахрая.Поліцейські встановили, що жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого в країні благодійника, де розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, шин, пального, дронів, антен, зарядних станцій, маскувальних сіток та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій.Протягом двох тижнів введена в оману жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більше мільйона гривень, які псевдоволонтер переводив у готівку та витрачав на власні потреби.