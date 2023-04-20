Хотіла допомогу: шахраї ошукали волинянку на понад 64 тисячі гривень





Шахраї ошукали жінку на понад 64 тис. гривень, - повідомляє



Під приводом надання грошової допомоги, використовуючи «фішингове посилання», шахраї заволоділи коштами на суму 64 700 гривень. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 ККУ.



До слова, через «фішингові посилання» люди вносять необхідні дані: номер картки та пін-код до неї, термін дії картки та СVV-код, який складається з трьох цифр. Після отриманої інформації шахрай має доступ до банківської карти користувача.



Нагадаємо, що так звані «Соціальні виплати» продовжують бути найпоширенішою схемою обману. Вже декілька днів поспіль на Волині фіксують новий підвид такого злочину, повідомляє поліція Волині. З початку 2024 року на Волині розпочали понад чотириста кримінальних проваджень за шахрайство, а сума завданих збитків громадянам сягнула понад 4 мільйони гривень.



Правоохоронці Нововолинського відділення поліції №1 застерігають мешканців бути пильнішим, аби не стати жертвою шахраїв:



у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;

якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з’ясуйте ситуацію особисто;

покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;

обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;

не оплачуйте наперед покупки, за краще – користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;

у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24-го квітня мешканка Нововолинська перейшла за «фішинговим посиланням» під приводом надання грошової допомоги у соцмережі фейсбук.Шахраї ошукали жінку на понад 64 тис. гривень, - повідомляє БУГ. Під приводом надання грошової допомоги, використовуючи «фішингове посилання», шахраї заволоділи коштами на суму 64 700 гривень. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 ККУ.До слова, через «фішингові посилання» люди вносять необхідні дані: номер картки та пін-код до неї, термін дії картки та СVV-код, який складається з трьох цифр. Після отриманої інформації шахрай має доступ до банківської карти користувача.Нагадаємо, що так звані «Соціальні виплати» продовжують бути найпоширенішою схемою обману. Вже декілька днів поспіль на Волині фіксують новий підвид такого злочину, повідомляє поліція Волині. З початку 2024 року на Волині розпочали понад чотириста кримінальних проваджень за шахрайство, а сума завданих збитків громадянам сягнула понад 4 мільйони гривень.Правоохоронці Нововолинського відділення поліції №1 застерігають мешканців бути пильнішим, аби не стати жертвою шахраїв:у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, ПІН-код та CVV2, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;якщо вас інформують про проблеми з рахунком вашої картки телефоном – краще покладіть слухавку та перетелефонуйте у банк й з’ясуйте ситуацію особисто;покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, так ви надасте доступ до рахунків шахраям;обов’язково перевіряйте інформацію у родичів чи знайомих, яка надходить про позики грошей через соціальні мережі;не оплачуйте наперед покупки, за краще – користуйтеся послугами післяоплати, також уникайте надання авансів невідомим людям;у разі отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, невідкладно телефонуйте за номером служби «102».

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