Воїн з Волині отримав відзнаку від Рустема Умєрова





Чоловіку вручили нагрудний знак «За зразкову службу». Про це повідомляє



Дмитро на чолі свого підрозділу боронить Україну на Донецькому напрямку.



Довідково: нагрудний знак «За зразкову службу» – відомча заохочувальна відзнака Міністерства оборони України. Нагорода підкреслює високий професіоналізм, дисципліну та бездоганність службовця. Цей нагрудний знак слугує як важлива символічна відзнака, що визначає виняткові досягнення та відданість служби. Вручення цієї нагороди вказує на високий ступінь професіоналізму та визнання для особи, яка її отримала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командира батареї 47 окремої артилерійської бригади, лейтенанта Дмитра Кривов'язюка з Рожища нагородили відзнакою Міністра оборони Рустема Умєрова.Чоловіку вручили нагрудний знак «За зразкову службу». Про це повідомляє Район.Рожище Дмитро на чолі свого підрозділу боронить Україну на Донецькому напрямку.нагрудний знак «За зразкову службу» – відомча заохочувальна відзнака Міністерства оборони України. Нагорода підкреслює високий професіоналізм, дисципліну та бездоганність службовця. Цей нагрудний знак слугує як важлива символічна відзнака, що визначає виняткові досягнення та відданість служби. Вручення цієї нагороди вказує на високий ступінь професіоналізму та визнання для особи, яка її отримала.

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