Учень з Волині – призер всуекраїнської олімпіади

Учень з Волині – призер всуекраїнської олімпіади
Учень 10 класу Боратинського Тарас Деркач ліцею став призером Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

Школяр зумів вибороти Диплом IІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики, - йдеться на сторінці Боратинської громади.

У місті Чернівці протягом чотирьох днів він працював над методами та засобами обробки інформації за допомогою обчислювальних систем. Такий високий результат дає право участі у відбіркових зборах команди до Балканської олімпіади.

Балканська олімпіада з інформатики – це змагання з програмування для учнів середніх шкіл із країн Балканського півострова або поблизу нього. Кожна країна-учасниця надсилає команду з 4 учасників, відібраних на національних олімпіадах або конкурсах.

Серед 126 учасників Всеукраїнської олімпіади було лише два представники з Волині. Приємно, що одним із них був юний представник нашої громади, який неодноразово здобував успіх на конкурсах та олімпіадах з інформатики.

«Загалом мені сподобалась олімпіада. Завдання були доволі складними з неочевидними розв'язками, але це додавало цікавості. Допомогли краще підготуватись до олімпіади поїздки в зимові та літні школи з програмування. Зараз готуюсь до відбіркових зборів і сподіваюсь, що зможу потрапити до національної команди», – ділився враженнями Тарас.

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Теги: Волинь, Боратин
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