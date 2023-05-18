Учень з Волині – призер всуекраїнської олімпіади
Сьогодні, 03:41
Учень 10 класу Боратинського Тарас Деркач ліцею став призером Всеукраїнської олімпіади з інформатики.
Школяр зумів вибороти Диплом IІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики, - йдеться на сторінці Боратинської громади.
У місті Чернівці протягом чотирьох днів він працював над методами та засобами обробки інформації за допомогою обчислювальних систем. Такий високий результат дає право участі у відбіркових зборах команди до Балканської олімпіади.
Балканська олімпіада з інформатики – це змагання з програмування для учнів середніх шкіл із країн Балканського півострова або поблизу нього. Кожна країна-учасниця надсилає команду з 4 учасників, відібраних на національних олімпіадах або конкурсах.
Серед 126 учасників Всеукраїнської олімпіади було лише два представники з Волині. Приємно, що одним із них був юний представник нашої громади, який неодноразово здобував успіх на конкурсах та олімпіадах з інформатики.
«Загалом мені сподобалась олімпіада. Завдання були доволі складними з неочевидними розв'язками, але це додавало цікавості. Допомогли краще підготуватись до олімпіади поїздки в зимові та літні школи з програмування. Зараз готуюсь до відбіркових зборів і сподіваюсь, що зможу потрапити до національної команди», – ділився враженнями Тарас.
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Школяр зумів вибороти Диплом IІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики, - йдеться на сторінці Боратинської громади.
У місті Чернівці протягом чотирьох днів він працював над методами та засобами обробки інформації за допомогою обчислювальних систем. Такий високий результат дає право участі у відбіркових зборах команди до Балканської олімпіади.
Балканська олімпіада з інформатики – це змагання з програмування для учнів середніх шкіл із країн Балканського півострова або поблизу нього. Кожна країна-учасниця надсилає команду з 4 учасників, відібраних на національних олімпіадах або конкурсах.
Серед 126 учасників Всеукраїнської олімпіади було лише два представники з Волині. Приємно, що одним із них був юний представник нашої громади, який неодноразово здобував успіх на конкурсах та олімпіадах з інформатики.
«Загалом мені сподобалась олімпіада. Завдання були доволі складними з неочевидними розв'язками, але це додавало цікавості. Допомогли краще підготуватись до олімпіади поїздки в зимові та літні школи з програмування. Зараз готуюсь до відбіркових зборів і сподіваюсь, що зможу потрапити до національної команди», – ділився враженнями Тарас.
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