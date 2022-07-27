Для господинь: 4 рецепти світязьких пончиків, які стали національним надбанням України





Рецепт «тих самих» пончиків господині нікому не розповідають. Проте існує чимало варіантів, і то доволі простих, із якими впораються навіть початківці, пише



Особливість цієї смачної випічки не в тому, що її випікають лише на Волині, в Шацькому районі. Подібні пампухи випікають і в інших регіонах України, приурочуючи їх, наприклад, до Різдва. Волинські (світязькі, шацькі) пончики — це ціла субкультура! Адже їх готують для відпочивальників, які влітку або ранньої осені приїздять на пляжі Шацьких озер. Тому волинським пампухам не потрібна особлива реклама: вони розлітаються зі швидкістю звуку.



Пончики із заварного тіста з горілкою





Горілки там зовсім трішечки, тож ви не сп’янієте. Вона потрібна для того, щоб тісто стало ще пухкішим. В обох рецептах приблизно однакова кількість інгредієнтів та схожа послідовність дій — можливо, господині попервах готували пампухи разом, на одній кухні, а потім кожна придумала свій секретик.



Інгредієнти:



Вода 0.5 л

Цукор 7 ст. л.

Олія 6 ст. л.

Яйця курячі 2 шт.

Дріжджі пресовані 50 г

Борошно 500 г

Горілка 1 ст. л.

Ваніль за смаком

Додайте в каструлю з водою сіль, цукор (6 столових ложок), олію та ваніль. Перемішайте, поставте на великий вогонь і доведіть до кипіння.



Зменшіть вогонь та всипте в каструлю 1 склянку борошна. Помішуючи, проваріть ще 5 хвилин. Вилийте тісто в миску та додайте яйця (якщо у вас алергія, можна їх не використовувати). Швидко вимішуйте тісто ложкою. Можна скористатися ручним блендером або міксером. На цьому етапі додають горілку, щоби позбавити тісто присмаку олії. До дріжджів додайте 1 столову ложку цукру та 2-3 столові ложки теплої (в жодному разі не гарячої) води. Коли маса тіста охолоне до 30°C, вилийте в неї дріжджі та добре розмішайте. Замісіть тягуче тісто, накрийте його харчовою плівкою та залишіть на 1 годину.



Замісіть тісто з рештою борошна та дайте йому підрости впродовж години. Формуйте з тіста кружечки завтовшки 2 см та кладіть у центр кожного з них 1 чайну ложку лохини з 1 чайною ложкою цукру. Добре заліплюйте пончик, щоб начинка не витікала під час випікання.



На середньому вогні розігрійте олію в каструлі. Коли закипить, обережно додавайте в неї пампухи. Смажте з усіх боків до золотаво-коричневого кольору. Виймайте пончики шумівкою та викладайте на паперові рушники чи серветки. Готову випічку посипте цукровою пудрою. Для начинки можна використовувати будь-які інші ягоди (ожину, малину, чорниці), яблука, фруктові та ягідні джеми, згущене молоко чи шоколад.



Справжні волинські пампухи з лохиною





Інгредієнти:



Для тіста



Вода 500 мл

Олія соняшникова рафінована 6 ст. л.

Цукор 6 ст. л.

Дріжджі пресовані 50 г

Яйця курячі 2 шт.

Борошно пшеничне 500 г

Ванілін 2

Горілка 1 скл.

Сіль 2 г

Для начинки



Лохина 100 г

Цукор за смаком

Для посипки



Цукрова пудра за смаком



Для смаження



Олія соняшникова рафінована за смаком



Приготування



Змішайте в каструлі воду, олію, сіль, цукор, ванілін. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Постійно помішуючи суміш, поступово всипте 1 склянку борошна, проваріть 5-6 хвилин, помішуючи. Потім зніміть з вогню, додайте яйця, горілку (в оригіналі додають самогон) перемішайте і добре збийте вінчиком або міксером. Дайте опарі вихолонути до температури 30-35 градусів. Змішайте дріжджі з 1 столовою ложкою цукру і додайте в теплу опару. Замісіть не туге, еластичне тісто з рештою борошна і дайте тісту піднятися, накривши миску харчовою плівкою і залишивши на 1 годину. Підготуйте начинку. Лохину помийте й просушіть, змішайте з цукром.



Через годину змастіть олією дошку чи робочу поверхню, а також руки. З тіста сформуйте невеликі кружальця. Всередину покладіть невелику кількість начинки, потім защіпніть і сформуйте кульки. Викладіть їх на змащену олією дошку і накрийте рушником. Дайте полежати 10-20 хвилин. Смажте на середньому вогні в олії. Вийміть на паперові рушники, щоб всотали зайву олію, посипте цукровою пудрою.



Пончики з дріжджового тіста з вершковим маслом



Щоби приготувати пухкі пончики, не нехтуйте розстоюванням тіста. Це означає, що тісто, перед тим як піддаватися дуже високій температурі (пончики смажитимемо в киплячій олії!), має «відпочити» від 15 хвилин і довше. Це покращить структуру тіста і прискорить його випікання.



Інгредієнти



Для тіста



Вода 110 мл

Молоко 3,2% 110 мл

Борошно 500 г

Яйця курячі 2 шт.

Цукор 70 г

Дріжджі пресовані 20 г

Ром 10 мл

Сіль 8 г

Масло вершкове 73% 80 г

Для начинки (з розрахунку на 1 пончик)



Чорниця 25 г

Цукор 5 г

Приготування



Усі інгредієнти (крім солі та масла) змішайте на стільниці. Відтак додайте сіль і замісіть еластичне тісто. Наріжте кубиками масло та загорніть їх у тісто. Вимісіть ще раз. Покладіть у миску та накрийте рушником. Лишіть на 1,5 години, щоб тісто підійшло.



Поділіть тісто на шматочки масою 50 г кожен. На 1 пончик використовуємо 20 г ягід та ½ чайної ложки цукру. Сформуйте кружечки, покладіть у них ягоди, посипте цукром і заліпіть. Можна використовувати для зручності склянку або форму-кільце — вставляти в них тісто, заліплювати, виймати та доформовувати кульку. Залишіть пончики розстоюватися ще 45 хвилин. Розігрійте на пательні олію до 175°C. Обсмажуйте пончики по 3 хвилини з кожного боку. Виймаючи, обсушуйте на паперовому рушнику чи серветці та посипайте цукровою пудрою.



Світязькі пончики — універсальний рецепт



Інгредієнти



Для тіста



Тепла вода 500 мл

Дріжджі пресовані 50 г

Цукор 90 г

Сіль 5 г

Олія 70 г

Борошно 1 кг

Цукрова пудра 50 г

Змішайте воду, сіль, цукор і додайте пресовані дріжджі. Добре розмішайте їх у воді вінчиком. Влийте олію та просійте в миску борошно. Накрийте миску рушником і залишіть на 1,5 години в теплому місці.



На посипаній борошном стільниці або дошці розкатайте тісто. Склянкою або формою-кільцем виріжте з нього кружечки. Покладіть у них улюблену начинку. Співвідношення цукру та ягід (фруктів) — 1:4. Начинка займає не більше ніж 1/3 площі тіста (вишні, яблука та інші фрукти), половину (ягоди), 2/3 (джем і згущене молоко), ¾ (мак) Заліпіть пончики. Пильнуйте, щоб вони не розліплювалися та не розривалися, щоб рідка начинка не витікала. Накрийте пончики рушником і лишіть на 15 хвилин.



У глибокій пательні або каструлі розігрійте олію. Коли закипить, обережно покладіть у неї пончики. Обсмажуйте на кожному боці до золотавої скоринки. Виймайте пончики за допомогою спеціального ситечка або шумівки та викладайте на серветку чи паперовий рушник. Коли серветка вбере зайвий жир із пончиків, посипте їх цукровою пудрою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські (шацькі або світязькі) пампухи нещодавно стали національним надбанням України.Рецепт «тих самих» пончиків господині нікому не розповідають. Проте існує чимало варіантів, і то доволі простих, із якими впораються навіть початківці, пише Shuba Особливість цієї смачної випічки не в тому, що її випікають лише на Волині, в Шацькому районі. Подібні пампухи випікають і в інших регіонах України, приурочуючи їх, наприклад, до Різдва. Волинські (світязькі, шацькі) пончики — це ціла субкультура! Адже їх готують для відпочивальників, які влітку або ранньої осені приїздять на пляжі Шацьких озер. Тому волинським пампухам не потрібна особлива реклама: вони розлітаються зі швидкістю звуку.Горілки там зовсім трішечки, тож ви не сп’янієте. Вона потрібна для того, щоб тісто стало ще пухкішим. В обох рецептах приблизно однакова кількість інгредієнтів та схожа послідовність дій — можливо, господині попервах готували пампухи разом, на одній кухні, а потім кожна придумала свій секретик.Вода 0.5 лЦукор 7 ст. л.Олія 6 ст. л.Яйця курячі 2 шт.Дріжджі пресовані 50 гБорошно 500 гГорілка 1 ст. л.Ваніль за смакомДодайте в каструлю з водою сіль, цукор (6 столових ложок), олію та ваніль. Перемішайте, поставте на великий вогонь і доведіть до кипіння.Зменшіть вогонь та всипте в каструлю 1 склянку борошна. Помішуючи, проваріть ще 5 хвилин. Вилийте тісто в миску та додайте яйця (якщо у вас алергія, можна їх не використовувати). Швидко вимішуйте тісто ложкою. Можна скористатися ручним блендером або міксером. На цьому етапі додають горілку, щоби позбавити тісто присмаку олії. До дріжджів додайте 1 столову ложку цукру та 2-3 столові ложки теплої (в жодному разі не гарячої) води. Коли маса тіста охолоне до 30°C, вилийте в неї дріжджі та добре розмішайте. Замісіть тягуче тісто, накрийте його харчовою плівкою та залишіть на 1 годину.Замісіть тісто з рештою борошна та дайте йому підрости впродовж години. Формуйте з тіста кружечки завтовшки 2 см та кладіть у центр кожного з них 1 чайну ложку лохини з 1 чайною ложкою цукру. Добре заліплюйте пончик, щоб начинка не витікала під час випікання.На середньому вогні розігрійте олію в каструлі. Коли закипить, обережно додавайте в неї пампухи. Смажте з усіх боків до золотаво-коричневого кольору. Виймайте пончики шумівкою та викладайте на паперові рушники чи серветки. Готову випічку посипте цукровою пудрою. Для начинки можна використовувати будь-які інші ягоди (ожину, малину, чорниці), яблука, фруктові та ягідні джеми, згущене молоко чи шоколад.Для тістаВода 500 млОлія соняшникова рафінована 6 ст. л.Цукор 6 ст. л.Дріжджі пресовані 50 гЯйця курячі 2 шт.Борошно пшеничне 500 гВанілін 2Горілка 1 скл.Сіль 2 гДля начинкиЛохина 100 гЦукор за смакомДля посипкиЦукрова пудра за смакомДля смаженняОлія соняшникова рафінована за смакомЗмішайте в каструлі воду, олію, сіль, цукор, ванілін. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Постійно помішуючи суміш, поступово всипте 1 склянку борошна, проваріть 5-6 хвилин, помішуючи. Потім зніміть з вогню, додайте яйця, горілку (в оригіналі додають самогон) перемішайте і добре збийте вінчиком або міксером. Дайте опарі вихолонути до температури 30-35 градусів. Змішайте дріжджі з 1 столовою ложкою цукру і додайте в теплу опару. Замісіть не туге, еластичне тісто з рештою борошна і дайте тісту піднятися, накривши миску харчовою плівкою і залишивши на 1 годину. Підготуйте начинку. Лохину помийте й просушіть, змішайте з цукром.Через годину змастіть олією дошку чи робочу поверхню, а також руки. З тіста сформуйте невеликі кружальця. Всередину покладіть невелику кількість начинки, потім защіпніть і сформуйте кульки. Викладіть їх на змащену олією дошку і накрийте рушником. Дайте полежати 10-20 хвилин. Смажте на середньому вогні в олії. Вийміть на паперові рушники, щоб всотали зайву олію, посипте цукровою пудрою.Щоби приготувати пухкі пончики, не нехтуйте розстоюванням тіста. Це означає, що тісто, перед тим як піддаватися дуже високій температурі (пончики смажитимемо в киплячій олії!), має «відпочити» від 15 хвилин і довше. Це покращить структуру тіста і прискорить його випікання.Для тістаВода 110 млМолоко 3,2% 110 млБорошно 500 гЯйця курячі 2 шт.Цукор 70 гДріжджі пресовані 20 гРом 10 млСіль 8 гМасло вершкове 73% 80 гДля начинки (з розрахунку на 1 пончик)Чорниця 25 гЦукор 5 гПриготуванняУсі інгредієнти (крім солі та масла) змішайте на стільниці. Відтак додайте сіль і замісіть еластичне тісто. Наріжте кубиками масло та загорніть їх у тісто. Вимісіть ще раз. Покладіть у миску та накрийте рушником. Лишіть на 1,5 години, щоб тісто підійшло.Поділіть тісто на шматочки масою 50 г кожен. На 1 пончик використовуємо 20 г ягід та ½ чайної ложки цукру. Сформуйте кружечки, покладіть у них ягоди, посипте цукром і заліпіть. Можна використовувати для зручності склянку або форму-кільце — вставляти в них тісто, заліплювати, виймати та доформовувати кульку. Залишіть пончики розстоюватися ще 45 хвилин. Розігрійте на пательні олію до 175°C. Обсмажуйте пончики по 3 хвилини з кожного боку. Виймаючи, обсушуйте на паперовому рушнику чи серветці та посипайте цукровою пудрою.Для тістаТепла вода 500 млДріжджі пресовані 50 гЦукор 90 гСіль 5 гОлія 70 гБорошно 1 кгЦукрова пудра 50 гЗмішайте воду, сіль, цукор і додайте пресовані дріжджі. Добре розмішайте їх у воді вінчиком. Влийте олію та просійте в миску борошно. Накрийте миску рушником і залишіть на 1,5 години в теплому місці.На посипаній борошном стільниці або дошці розкатайте тісто. Склянкою або формою-кільцем виріжте з нього кружечки. Покладіть у них улюблену начинку. Співвідношення цукру та ягід (фруктів) — 1:4. Начинка займає не більше ніж 1/3 площі тіста (вишні, яблука та інші фрукти), половину (ягоди), 2/3 (джем і згущене молоко), ¾ (мак) Заліпіть пончики. Пильнуйте, щоб вони не розліплювалися та не розривалися, щоб рідка начинка не витікала. Накрийте пончики рушником і лишіть на 15 хвилин.У глибокій пательні або каструлі розігрійте олію. Коли закипить, обережно покладіть у неї пончики. Обсмажуйте на кожному боці до золотавої скоринки. Виймайте пончики за допомогою спеціального ситечка або шумівки та викладайте на серветку чи паперовий рушник. Коли серветка вбере зайвий жир із пончиків, посипте їх цукровою пудрою.

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