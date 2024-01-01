Система ППО Skynex і боєприпаси: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 01:15
Уряд Німеччини передав Україні новий пакет матеріально-технічної військової допомоги. Туди ввійшли, зокрема, система ППО Skynex та ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
Про це йдеться на урядовому сайті, - пише Бабель.
Ось повний перелік нової допомоги:
десять бойових машин піхоти Marder (раніше передали 90 одиниць);
боєприпаси для танків LEOPARD 2;
один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом (раніше — один комплекс);
30 тисяч боєприпасів для танків Gepard (раніше — 116 тисяч);
ракети до ППО IRIS-T SLM;
один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D (раніше — 8 одиниць);
7 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру (раніше — 74 тисячі одиниць);
один мостоукладач Biber із запчастинами (раніше — 17 одиниць);
один інженерний танк DACHS (раніше — сім одиниць);
девʼять систем розмінування (раніше — 46 одиниць);
одна система захисту звʼязку AMPS для вертольотів (раніше — чотири одиниці);
60 моторів для човнів (раніше — 24 одиниці);
шість транспортерів танків М1070 Oshkosh (раніше — 12 одиниць);
18 тисяч патронів калібру 40 мм (раніше — 264 тисячі одиниць);
три тисячі гранатометів RGW90 Matador (раніше — 10 тисяч одиниць);
мінометні боєприпаси 120-мм калібру;
1 980 маскувальних сіток (раніше — 4 152 одиниці);
Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.
13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО для України. Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи у енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.
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Про це йдеться на урядовому сайті, - пише Бабель.
Ось повний перелік нової допомоги:
десять бойових машин піхоти Marder (раніше передали 90 одиниць);
боєприпаси для танків LEOPARD 2;
один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом (раніше — один комплекс);
30 тисяч боєприпасів для танків Gepard (раніше — 116 тисяч);
ракети до ППО IRIS-T SLM;
один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D (раніше — 8 одиниць);
7 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру (раніше — 74 тисячі одиниць);
один мостоукладач Biber із запчастинами (раніше — 17 одиниць);
один інженерний танк DACHS (раніше — сім одиниць);
девʼять систем розмінування (раніше — 46 одиниць);
одна система захисту звʼязку AMPS для вертольотів (раніше — чотири одиниці);
60 моторів для човнів (раніше — 24 одиниці);
шість транспортерів танків М1070 Oshkosh (раніше — 12 одиниць);
18 тисяч патронів калібру 40 мм (раніше — 264 тисячі одиниць);
три тисячі гранатометів RGW90 Matador (раніше — 10 тисяч одиниць);
мінометні боєприпаси 120-мм калібру;
1 980 маскувальних сіток (раніше — 4 152 одиниці);
Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.
13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО для України. Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи у енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.
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