30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження громадський діяч Леонід Тивонюк (на фото), заслужений тренер України Володимир Левчук.
Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, любові й наснаги.
Іменини 30 квітня – в Олександра та Семена.
Зичимо чоловікам, які носять ці імена, здоров’я і життєвих перемог.
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Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, любові й наснаги.
Іменини 30 квітня – в Олександра та Семена.
Зичимо чоловікам, які носять ці імена, здоров’я і життєвих перемог.
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