У Луцьку неповнолітні вирвали великодні декорації та пошкодили камеру спостереження. ФОТО, відео

У Луцьку неповнолітні вирвали великодні декорації та пошкодили камеру спостереження. ФОТО, відео
В обласному центрі Волині вирвали та пошкодили великодню інсталяцію в центрі міста.

Правоохоронцям вдалося встановити зловмисників. Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.

Поліцейські встановили осіб, які 27 квітня, близько 4 години ранку, на Театральному майдані, умисно вирвали пасхальні декорації, внаслідок чого їх було пошкоджено.
У Луцьку неповнолітні вирвали великодні декорації та пошкодили камеру спостереження. ФОТО, відео
У Луцьку неповнолітні вирвали великодні декорації та пошкодили камеру спостереження. ФОТО, відео

Крім цього в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради повідомили, що після шкоди на Театральному майдані один із молодиків пошкодив камеру спостереження на одній із зупинок громадського транспорту.


Наразі зʼясовуються всі обставини інциденту та вирішується питання про притягнення п’ятьох неповнолітніх хлопців, мешканців Луцька, до адміністративної відповідальності та відшкодування збитків, завданих місту.

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Теги: Луцьк, поліція, молодь, шкода
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