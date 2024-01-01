Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі

Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі
На одній із афіш в Мальме побачили цікаву афішу з анонсом виступу волинянина на сцені Євробачення-2024.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Єврофани".

Йдеться про волинянина Ярослава Карпука, який відомий під псевдонімом YAKTAK. Він виступить в інтервал акті Євробачення-2024. Афіша з анонсом його виступу з'явилась в Мальме. Артист заспіває 5 травня о 18:00-19:00.
Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі


YAKTAK брав участь у Нацвідборі з піснею "LaLaLa". Він зайняв четверте місце. Його обійшли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat і MÉLOVIN.

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Теги: Волинь, Євробачення, вокал, YAKTAK, Ярослав Карпук
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