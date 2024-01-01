Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі
Сьогодні, 21:39
На одній із афіш в Мальме побачили цікаву афішу з анонсом виступу волинянина на сцені Євробачення-2024.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Єврофани".
Йдеться про волинянина Ярослава Карпука, який відомий під псевдонімом YAKTAK. Він виступить в інтервал акті Євробачення-2024. Афіша з анонсом його виступу з'явилась в Мальме. Артист заспіває 5 травня о 18:00-19:00.
YAKTAK брав участь у Нацвідборі з піснею "LaLaLa". Він зайняв четверте місце. Його обійшли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat і MÉLOVIN.
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Про це повідомили в Telegram-каналі "Єврофани".
Йдеться про волинянина Ярослава Карпука, який відомий під псевдонімом YAKTAK. Він виступить в інтервал акті Євробачення-2024. Афіша з анонсом його виступу з'явилась в Мальме. Артист заспіває 5 травня о 18:00-19:00.
YAKTAK брав участь у Нацвідборі з піснею "LaLaLa". Він зайняв четверте місце. Його обійшли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat і MÉLOVIN.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Євробачення – це моя мрія дитинства»: 18-річний Ярослав Карпук з Волині презентував кліп на пісню для нацвідбору
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