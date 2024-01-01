Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі





Про це повідомили в Telegram-каналі "Єврофани".



Йдеться про волинянина Ярослава Карпука, який відомий під псевдонімом YAKTAK. Він виступить в інтервал акті Євробачення-2024. Афіша з анонсом його виступу з'явилась в Мальме. Артист заспіває 5 травня о 18:00-19:00.



YAKTAK брав участь у Нацвідборі з піснею "LaLaLa". Він зайняв четверте місце. Його обійшли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat і MÉLOVIN.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній із афіш в Мальме побачили цікаву афішу з анонсом виступу волинянина на сцені Євробачення-2024.Про це повідомили в Telegram-каналі "Єврофани".Йдеться про волинянина Ярослава Карпука, який відомий під псевдонімом YAKTAK. Він виступить в інтервал акті Євробачення-2024. Афіша з анонсом його виступу з'явилась в Мальме. Артист заспіває 5 травня о 18:00-19:00.. Він зайняв четверте місце. Його обійшли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat і MÉLOVIN.

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