Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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