Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°.
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Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
Сьогодні, 20:00