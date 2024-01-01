Медики б’ють на сполох: на кашлюк на Волині хворіють навіть дорослі

На Волині лікарі закликають вакцинуватися від кашлюка, оскількинавіть серед дорослих.Про це у повідомляє Нововолинська міськрада.Завідувачка Нововолинського відділення Володимир-Волинського РВ ДУ «Волинський центр контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров’я України»повідомила про загострення захворюваності на кашлюк у Волинській області та в Нововолинській громаді зокрема.Протягом першого кварталу 2024 року зареєстровано понад 60 випадків хвороби на Волині, у Нововолинській громаді – 9 випадків. Хворіють переважно діти, але є зафіксовані випадки серед дорослого населення.Висока захворюваність, за словами Наталії Мариніної, пов’язана із порушенням календаря щеплень або відмову від вакцинування.