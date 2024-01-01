Медики б’ють на сполох: на кашлюк на Волині хворіють навіть дорослі
Сьогодні, 18:35
На Волині лікарі закликають вакцинуватися від кашлюка, оскільки випадки захворювання почали фіксувати навіть серед дорослих.
Про це у повідомляє Нововолинська міськрада.
Завідувачка Нововолинського відділення Володимир-Волинського РВ ДУ «Волинський центр контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров’я України» Наталія Мариніна повідомила про загострення захворюваності на кашлюк у Волинській області та в Нововолинській громаді зокрема.
Протягом першого кварталу 2024 року зареєстровано понад 60 випадків хвороби на Волині, у Нововолинській громаді – 9 випадків. Хворіють переважно діти, але є зафіксовані випадки серед дорослого населення.
Висока захворюваність, за словами Наталії Мариніної, пов’язана із порушенням календаря щеплень або відмову від вакцинування.
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Про це у повідомляє Нововолинська міськрада.
Завідувачка Нововолинського відділення Володимир-Волинського РВ ДУ «Волинський центр контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров’я України» Наталія Мариніна повідомила про загострення захворюваності на кашлюк у Волинській області та в Нововолинській громаді зокрема.
Протягом першого кварталу 2024 року зареєстровано понад 60 випадків хвороби на Волині, у Нововолинській громаді – 9 випадків. Хворіють переважно діти, але є зафіксовані випадки серед дорослого населення.
Висока захворюваність, за словами Наталії Мариніної, пов’язана із порушенням календаря щеплень або відмову від вакцинування.
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Сьогодні, 18:35