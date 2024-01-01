98-річна бабуся здійснила 10-кілометровий «марш-кидок», щоб утекти з окупації

98-річна бабуся здійснила 10-кілометровий «марш-кидок», щоб утекти з окупації
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. «Білі янголи» спільно з військовими доставили її в пункт допомоги.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала - але будь-що прагнула дістатися вільної української території.

Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол». Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються.

Після «марш-кидку» Лідія Степанівна почувається добре. «Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», - каже жінка.


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Теги: окупанти, війна
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