98-річна бабуся здійснила 10-кілометровий «марш-кидок», щоб утекти з окупації

98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. «Білі янголи» спільно з військовими доставили її в пункт допомоги.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 км, двічі падала - але будь-щоБудинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол». Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються.Після «марш-кидку» Лідія Степанівна почувається добре. «Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», - каже жінка.