Росіяни обстріляли Одесу, є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли Одесу, є загиблі та поранені
Російські окупанти ввечері 29 квітня завдали ракетного удару по Одесі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією очільника ОВА, загинули дві людини та собака.

Ще 17 людей постраждали, серед них і 12-річний хлопчик. Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

За даними "Суспільне Одеса", після вибуху сталася пожежа. На опублікованих фото видно, що вогонь охопив Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", президентом якої є колишній нардеп від Опозиційного блоку Сергій Ківалов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Одеса, обстріл, загиблі, поранені, Сергій Ківалов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі
Сьогодні, 21:39
Як курсуватимуть тролебуси з Луцька до Гаразджі у Провідну неділю. РОЗКЛАД
Сьогодні, 20:58
Росіяни обстріляли Одесу, є загиблі та поранені
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
Сьогодні, 20:00
98-річна бабуся здійснила 10-кілометровий «марш-кидок», щоб утекти з окупації
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси зросла до восьми
23 квітень, 2022, 21:11
Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі
20 квітень, 11:05
Російський терор Одещини: зросла кількість загиблих Російський терор Одещини: зросла кількість загиблих
11 квітень, 14:03
Росіяни атакували Одещину: цілили в енергетичну інфраструктуру Росіяни атакували Одещину: цілили в енергетичну інфраструктуру
25 березень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин YAKTAK співатиме на Євробаченні-2024, – соцмережі
Сьогодні, 21:39
 0
Як курсуватимуть тролебуси з Луцька до Гаразджі у Провідну неділю. РОЗКЛАД
Сьогодні, 20:58
 0
Росіяни обстріляли Одесу, є загиблі та поранені
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
98-річна бабуся здійснила 10-кілометровий «марш-кидок», щоб утекти з окупації
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8