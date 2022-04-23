Росіяни обстріляли Одесу, є загиблі та поранені

Російські окупанти ввечері 29 квітня завдали ракетного удару по Одесі.Про це повідомив голова Одеської ОВАЗа інформацією очільника ОВА, загинули дві людини та собака.Ще 17 людей постраждали, серед них і 12-річний хлопчик. Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби.Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.За даними "Суспільне Одеса", після вибуху сталася пожежа. На опублікованих фото видно, що вогонь охопив Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", президентом якої є колишній нардеп від Опозиційного блоку Сергій Ківалов.