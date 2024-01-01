На Закарпатті турист врятував чоловіка, який пішов у ліс і втратив свідомість

На Закарпатті 60-річний чоловік пішов до лісу, дорогою він втомився та заснув. Загинути від переохолодженнятурист, який проходив повз.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Мандрівник викликав на допомогу рятувальників, оскільки чоловік знаходився без свідомості.Надзвичайники подолали близько 5 км, добрались до місця перебування туристів й повернули потерпілого до тями.Загрози для його життя чи здоров’я не було, тому рятувальники доставили чоловіка спецавтівкою додому.