На Закарпатті турист врятував чоловіка, який пішов у ліс і втратив свідомість

На Закарпатті турист врятував чоловіка, який пішов у ліс і втратив свідомість
На Закарпатті 60-річний чоловік пішов до лісу, дорогою він втомився та заснув. Загинути від переохолодження йому не дав турист, який проходив повз.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Мандрівник викликав на допомогу рятувальників, оскільки чоловік знаходився без свідомості.

Надзвичайники подолали близько 5 км, добрались до місця перебування туристів й повернули потерпілого до тями.

Загрози для його життя чи здоров’я не було, тому рятувальники доставили чоловіка спецавтівкою додому.


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Теги: рятувальники, Україна
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