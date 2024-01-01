На Закарпатті турист врятував чоловіка, який пішов у ліс і втратив свідомість
Сьогодні, 18:12
На Закарпатті 60-річний чоловік пішов до лісу, дорогою він втомився та заснув. Загинути від переохолодження йому не дав турист, який проходив повз.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Мандрівник викликав на допомогу рятувальників, оскільки чоловік знаходився без свідомості.
Надзвичайники подолали близько 5 км, добрались до місця перебування туристів й повернули потерпілого до тями.
Загрози для його життя чи здоров’я не було, тому рятувальники доставили чоловіка спецавтівкою додому.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Мандрівник викликав на допомогу рятувальників, оскільки чоловік знаходився без свідомості.
Надзвичайники подолали близько 5 км, добрались до місця перебування туристів й повернули потерпілого до тями.
Загрози для його життя чи здоров’я не було, тому рятувальники доставили чоловіка спецавтівкою додому.
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