Волинянин, який п’яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати

Волинянин, який п’яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати
За п’яну автопригоду із постраждалими волинянин отримав покарання – чотири роки позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя селища Головно Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Уночі 28 серпня 2021 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «ВАЗ-21063» автодорогою між селищем Головно та селом Куснище Ковельського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де авто перевернулось на дах.

У результаті ДТП 16-річна пасажирка отримала травми – і досі може пересуватися лише на кріслі колісному.

Після вчинення злочину молодик понад два роки переховувався за кордоном, був оголошений у міжнародний розшук, затриманий у Польщі та повернутий на Батьківщину.

Нині він перебуває під вартою.

Суд призначив водію покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.

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Теги: суд, Волинь
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