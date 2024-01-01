Волинянин, який п’яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати
Сьогодні, 17:27
За п’яну автопригоду із постраждалими волинянин отримав покарання – чотири роки позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя селища Головно Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Уночі 28 серпня 2021 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «ВАЗ-21063» автодорогою між селищем Головно та селом Куснище Ковельського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де авто перевернулось на дах.
У результаті ДТП 16-річна пасажирка отримала травми – і досі може пересуватися лише на кріслі колісному.
Після вчинення злочину молодик понад два роки переховувався за кордоном, був оголошений у міжнародний розшук, затриманий у Польщі та повернутий на Батьківщину.
Нині він перебуває під вартою.
Суд призначив водію покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя селища Головно Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Уночі 28 серпня 2021 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «ВАЗ-21063» автодорогою між селищем Головно та селом Куснище Ковельського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де авто перевернулось на дах.
У результаті ДТП 16-річна пасажирка отримала травми – і досі може пересуватися лише на кріслі колісному.
Після вчинення злочину молодик понад два роки переховувався за кордоном, був оголошений у міжнародний розшук, затриманий у Польщі та повернутий на Батьківщину.
Нині він перебуває під вартою.
Суд призначив водію покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.
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