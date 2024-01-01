За вихідні на Волині спіймали 16 п'яних водіїв

За вихідні на Волині спіймали 16 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 16 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коротко про декількох з них:

У Ковелі інспектори зупинили авто марки Mercedes за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,37проміле.

Ще одного нетверезого керманича зупинили під час комендантської години. Він рухався на мотоциклі Geon Unit, а також перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1,58 проміле.

Також у Ковелі патрульні помітили легковик марки Opel Combo, який порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та під час спілкування у керманича поліцейські помітили ще й ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці. Результат - 2, 84 проміле.

У Луцьку зупинили транспортний засіб BMW, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 76 км/год. Також поліцейські помітили у водія і ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,06 проміле.

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Теги: Волинь, патрульна, ДТП
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