За вихідні на Волині спіймали 16 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 16 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Ковелі інспектори зупинили авто марки Mercedes за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,37проміле.Ще одного нетверезого керманича зупинили під час комендантської години. Він рухався на мотоциклі Geon Unit, а також перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1,58 проміле.Також у Ковелі патрульні помітили легковик марки Opel Combo, який порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та під час спілкування у керманича поліцейські помітили ще й ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці. Результат - 2, 84 проміле.У Луцьку зупинили транспортний засіб BMW, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 76 км/год. Також поліцейські помітили у водія і ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,06 проміле.