За вихідні на Волині спіймали 16 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:53
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 16 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Ковелі інспектори зупинили авто марки Mercedes за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,37проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили під час комендантської години. Він рухався на мотоциклі Geon Unit, а також перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1,58 проміле.
Також у Ковелі патрульні помітили легковик марки Opel Combo, який порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та під час спілкування у керманича поліцейські помітили ще й ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці. Результат - 2, 84 проміле.
У Луцьку зупинили транспортний засіб BMW, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 76 км/год. Також поліцейські помітили у водія і ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,06 проміле.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Ковелі інспектори зупинили авто марки Mercedes за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,37проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили під час комендантської години. Він рухався на мотоциклі Geon Unit, а також перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1,58 проміле.
Також у Ковелі патрульні помітили легковик марки Opel Combo, який порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та під час спілкування у керманича поліцейські помітили ще й ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці. Результат - 2, 84 проміле.
У Луцьку зупинили транспортний засіб BMW, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 76 км/год. Також поліцейські помітили у водія і ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,06 проміле.
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