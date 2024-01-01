Волинянин переміг на престижному міжнародному турнірі з джиу-джитсу

Прикордонник Волинського загонуміжнародного турніру з джиу-джитсу. Вчергове «золото» поповнило скарбницю спортивних нагородПро це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.Кращі спортсмени світу з 28 країн зібралися у Парижі, де відбувся рейтинговий міжнародний турнір GRAND PRIX PARIS OPEN 2024, аби позмагатися за звання сильніших в цьому виді бойового мистецтва.Богдан виступав у ваговій категорії 62 кг. Загалом у хлопця було чотири поєдинки. За вихід у фінал Богдан змагався з чинним срібним призером чемпіонату світу, а в фіналі переміг чемпіона Європи.«Радий, що піднявся на найвищу сходинку пʼєдесталу, що український прапор знову височів над міжнародною ареною. А звучання гімну України викликає почуття гордості та невимовної впевненості у собі та нашій країні», - каже прикордонник.