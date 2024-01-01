Волинянин переміг на престижному міжнародному турнірі з джиу-джитсу

Волинянин переміг на престижному міжнародному турнірі з джиу-джитсу
Прикордонник Волинського загону став чемпіоном міжнародного турніру з джиу-джитсу. Вчергове «золото» поповнило скарбницю спортивних нагород Богдана Мочульського.

Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.

Кращі спортсмени світу з 28 країн зібралися у Парижі, де відбувся рейтинговий міжнародний турнір GRAND PRIX PARIS OPEN 2024, аби позмагатися за звання сильніших в цьому виді бойового мистецтва.

Богдан виступав у ваговій категорії 62 кг. Загалом у хлопця було чотири поєдинки. За вихід у фінал Богдан змагався з чинним срібним призером чемпіонату світу, а в фіналі переміг чемпіона Європи.

«Радий, що піднявся на найвищу сходинку пʼєдесталу, що український прапор знову височів над міжнародною ареною. А звучання гімну України викликає почуття гордості та невимовної впевненості у собі та нашій країні», - каже прикордонник.


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Теги: спорт, Волинь
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