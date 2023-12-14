Прикордонник Волинського загону виборов «золото» на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу

Учора завершився Чемпіонат Європи з джиу-джитсу, який проходив у Бельгії. Участь в змаганнях брали команди з 20 країн, серед яких і збірна України.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.У складі української збірної виступив прикордонник з Волині. Хлопець з дитинства займається джиу-джитсу. У свої 27 Богдан є Заслуженим Майстром спорту України та нагороджений орденами «За заслуги» II та II ступенів. За час спортивної кар’єри ставав неодноразовим переможцем чемпіонатів Світу та Європи з вказаного виду бойового мистецтва.Показав свій бойовий дух та спортивну підготовку Богдан й на цьому Чемпіонаті. За результатами нелегкої боротьби прикордонник виборов перемогу у ваговій категорії 64 кг.«Дуже радий, що мав можливість поїхати на ці змагання і представляти Україну в такий складний для нас час. Додавала впевненості у свої сили й підтримка тренерів, спортсменів і глядачів інших країн. Переповнювали емоції й тоді, коли під звучання гімну України підіймався на п’єдестал», - поділився враженнями військовослужбовець.Нині Богдан проходить службу на посаді інструктора з фізичної підготовки і спорту Волинського прикордонного загону. Разом з колегами навчає прикордонників, тренує й удосконалює їхню фізичну підготовку та витривалість.