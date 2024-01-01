Польські фермери зупиняють на кордоні пасажирські автобуси

протестують на кордоні, почали зупиняти пасажирські автобуси, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.



Про це пише Олександра Кубракова.



За його словами, до таких дій польських протестувальників також приєднуються і поліціянти. Кубраков зазначив, що пасажирами таких автобусів, зокрема, є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.



«Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими щодо громадян України. (...) Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — заявив міністр.



Зазначимо, раніше протестувальники заявляли, що блокада кордону не поширюватиметься на пасажирський транспорт, а також транспорт, що перевозить гуманітарний і військовий вантаж.



Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.



Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».



Польські ЗМІ навіть писали, що Україна та Польща нібито ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Проте в Мінвідновлення України заперечили інформацію про такі переговори.



Через блокаду українська економіка зазнала вже мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери, які, почали зупиняти пасажирські автобуси, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.Про це пише Громадське з посиланням на міністра інфраструктуриЗа його словами, до таких дій польських протестувальників також приєднуються і поліціянти. Кубраков зазначив, що пасажирами таких автобусів, зокрема, є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.«Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими щодо громадян України. (...) Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — заявив міністр.Зазначимо, раніше протестувальники заявляли, що блокада кордону не поширюватиметься на пасажирський транспорт, а також транспорт, що перевозить гуманітарний і військовий вантаж.Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».Польські ЗМІ навіть писали, що Україна та Польща нібито ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Проте в Мінвідновлення України заперечили інформацію про такі переговори.Через блокаду українська економіка, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.

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