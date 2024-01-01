Польські фермери зупиняють на кордоні пасажирські автобуси

Польські фермери зупиняють на кордоні пасажирські автобуси
Польські фермери, які протестують на кордоні, почали зупиняти пасажирські автобуси, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.

Про це пише Громадське з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, до таких дій польських протестувальників також приєднуються і поліціянти. Кубраков зазначив, що пасажирами таких автобусів, зокрема, є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання.

«Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими щодо громадян України. (...) Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — заявив міністр.

Зазначимо, раніше протестувальники заявляли, що блокада кордону не поширюватиметься на пасажирський транспорт, а також транспорт, що перевозить гуманітарний і військовий вантаж.

Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.

Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Польські ЗМІ навіть писали, що Україна та Польща нібито ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Проте в Мінвідновлення України заперечили інформацію про такі переговори.

Через блокаду українська економіка зазнала вже мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.

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Теги: кордон, Україна
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