Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець»





Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише



За його словами попри те, що польські фермери розблокували ПП «Краківець», на кордоні у черзі залишаються близько 600 вантажівок зі сторони Польщі.



Також, на інших заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 1700 вантажівок зі сторони України. Найгіршою є ситуація на ПП «Ягодин» і «Шегині» ‒ там нульові показники проїзду.



За словами речника, водії змушені шукати об’їзні маршрути, тому наразі черги на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією збільшилися також.



З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери до 13 березня розблокували пункт пропуску «Краківець», попри це зі сторони Польщі у черзі залишаються 600 вантажівок. Триває блокування на інших п'ятьох пунктах пропуску, там у черзі близько 1300 вантажних автомобілів.Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише LB.ua За його словами попри те, що польські фермери розблокували ПП «Краківець», на кордоні у черзі залишаються близько 600 вантажівок зі сторони Польщі.Також, на інших заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 1700 вантажівок зі сторони України. Найгіршою є ситуація на ПП «Ягодин» і «Шегині» ‒ там нульові показники проїзду.За словами речника, водії змушені шукати об’їзні маршрути, тому наразі черги на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією збільшилися також.З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.

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