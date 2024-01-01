За добу українській військові ліквідували ще 900 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,



– танків ‒ 6731 (+19) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,



– артилерійських систем – 10466 (+38) од,



– РСЗВ – 1015 (+3) од,



– засоби ППО ‒ 709 (+2) од,



– літаків – 347 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),



– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),



– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,



– спеціальна техніка ‒ 1672 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу захисники знищили ще 900 російських загарбників.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.– особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,– танків ‒ 6731 (+19) од,– бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,– артилерійських систем – 10466 (+38) од,– РСЗВ – 1015 (+3) од,– засоби ППО ‒ 709 (+2) од,– літаків – 347 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,– спеціальна техніка ‒ 1672 (+6).Дані уточнюються.

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