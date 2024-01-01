За добу українській військові ліквідували ще 900 окупантів

За добу українській військові ліквідували ще 900 окупантів
За добу захисники знищили ще 900 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,

– танків ‒ 6731 (+19) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,

– артилерійських систем – 10466 (+38) од,

– РСЗВ – 1015 (+3) од,

– засоби ППО ‒ 709 (+2) од,

– літаків – 347 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),

– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,

– спеціальна техніка ‒ 1672 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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