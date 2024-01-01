За добу українській військові ліквідували ще 900 окупантів
Сьогодні, 10:00
За добу захисники знищили ще 900 російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,
– танків ‒ 6731 (+19) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,
– артилерійських систем – 10466 (+38) од,
– РСЗВ – 1015 (+3) од,
– засоби ППО ‒ 709 (+2) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,
– спеціальна техніка ‒ 1672 (+6).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,
– танків ‒ 6731 (+19) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,
– артилерійських систем – 10466 (+38) од,
– РСЗВ – 1015 (+3) од,
– засоби ППО ‒ 709 (+2) од,
– літаків – 347 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),
– крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
– кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,
– спеціальна техніка ‒ 1672 (+6).
Дані уточнюються.
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