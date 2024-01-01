Уночі захисники знищили 35 з 39 «шахедів»

Уночі захисники знищили 35 з 39 «шахедів»
У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляють у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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