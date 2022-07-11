На Волині під час гасіння пожежі виявили тіло 50-річної жінки
Сьогодні, 11:44
Під час ліквідації пожежі рятувальники на Волині виявили тіло жінки.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 03:06 — у м. Камені-Каширському горів дерев'яний житловий будинок. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув перекриття й охопив покрівлю.
На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського. О 04:20 пожежу ліквідували. Під час гасіння в одній з кімнат виявили тіло 50-річної жінки.
Внаслідок пожежі знищені меблі, побутова техніка, частково пошкоджені стіни, покрівля й перекриття.
Обставини загибелі людини з'ясовують. Імовірно, до пожежі призвела необережність під час куріння.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 сьогодні о 03:06 — у м. Камені-Каширському горів дерев'яний житловий будинок. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув перекриття й охопив покрівлю.
На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського. О 04:20 пожежу ліквідували. Під час гасіння в одній з кімнат виявили тіло 50-річної жінки.
Внаслідок пожежі знищені меблі, побутова техніка, частково пошкоджені стіни, покрівля й перекриття.
Обставини загибелі людини з'ясовують. Імовірно, до пожежі призвела необережність під час куріння.
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