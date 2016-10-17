Перерахунок пенсій: скільком волинянам збільшили виплати

Перерахунок пенсій: скільком волинянам збільшили виплати
З березня 2024 року для 251 382 пенсіонерів на Волині підвищили виплати. Автоматичний перерахунок пенсій відбувся у рамках індексації.

Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомила заступниця начальника обласного управління Пенсійного фонду Тетяна Кошлата.

Всього на Волині на обліку перебувають 256 144 пенсіонери. Виплати для 4 672 із них не підлягали індексації.

"Розмір підвищення визначається індивідуально в залежності від тривалості страхового стажу та отримуваної заробіної плати кожного пенсіонера, при цьому розмір підвищення не може бути меншим за 100 грн. та більшим за 1500 грн", — зазначила заступниця начальника обласного управління Пенсійного фонду.
Збільшені також спецпенсії, які передбачені людям з інвалідністю, звільненим військовослужбовцям, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям.

Зі слів Тетяни Кошлати, мінімальну пенсію в розмірі 2 093 гривень нині отримували 5 537 волинян, або 2,09% від загальної кількості одержувачів пенсій. Середній розмір цивільної пенсії в області — 4 тис. 930 грн.

Як зауважила Тетяна Кошлата, всі надбавки будуть виплачені в березні поточного року. Ці перерахунки проводяться автоматично без звернень громадян.

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Теги: Волинь, пенсія, виплати
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