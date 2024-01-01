За виявлену мужність воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Руслан, стрілець-помічник гранатометника першого стрілецького відділення третього стрілецького взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону 100 обр. Чоловік має колоритний позивний – «Гвоздь».



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– У рідному селі це наше родинне прізвисько з діда-прадіда. Звідки пішло – навіть не знаю. Але, вочевидь, таки не слабкими людьми були мої предки, – усміхаючись розповідає Руслан.



«Гвоздь» не мав досвіду військової служби, проте на самісінькому початку широкомасштабного вторгнення добровольцем (з чималою компанією односельців!) прийшов до ТЦК.



Вже майже рік Руслан та його побратими з Камінь-Каширського батальйону надійно тримають позиції у Серебрянському лісі.



Зокрема, боєць брав активну участь у відбитті одного з наймасштабніших штурмів позицій батальйону, який мав місце наприкінці грудня 2023 року. Попередньо провівши потужну артпідготовку, сотні окупантів за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед. – …В підсумку ж мусіли ганебно відступити, втративши 14 одиниць бронетехніки, понад 60 осіб вбитими і понад 180 – пораненими.



За виявлену мужність Руслана нагороджено відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».



На рідній Волині на бійця чекає з Перемогою родина. А найперше, звісно ж, мама – Валентина Григорівна.



Також за своїм господарем неабияк скучає двійко вірних гавкунів – Джон і Хоробрий.



– Ми хлопці з Волині – маємо силу духу, маємо бажання перемогти. А головне – у нашому батальйоні понад усе цінується вміння за будь яких обставин стояти пліч-о-пліч з побратимами, – впевнено каже Руслан «Гвоздь».

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