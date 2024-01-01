«Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком

Олександром Степюком.



Про це Борис Карпус.



"Для нашого Захисника Олександра Степюка так і не настала 44 весна.

У Запорізькій області його серце зупинила куля.



Олександр був учасником АТО/ООС. Два роки боронив Україну на сході та на півдні під час повномасштабного вторгнення. Відтепер наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба.



Молимося за спокій його душі. Сумуємо за нашим братом, батьком, другом, сусідом. Оплакуємо нашого земляка.



Вічна памʼять і Царство Небесне Захисникові Олександру Степюку", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 березня, на Волині попрощалися з ГероємПро це повідомив міський голова Нововолинська"Для нашого Захисника Олександра Степюка так і не настала 44 весна.У Запорізькій області його серце зупинила куля.Олександр був учасником АТО/ООС. Два роки боронив Україну на сході та на півдні під час повномасштабного вторгнення. Відтепер наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба.Молимося за спокій його душі. Сумуємо за нашим братом, батьком, другом, сусідом. Оплакуємо нашого земляка.Вічна памʼять і Царство Небесне Захисникові Олександру Степюку", - йдеться в повідомленні.

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