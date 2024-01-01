«Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком

«Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком
Сьогодні, 10 березня, на Волині попрощалися з Героєм Олександром Степюком.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Для нашого Захисника Олександра Степюка так і не настала 44 весна.
У Запорізькій області його серце зупинила куля.

Олександр був учасником АТО/ООС. Два роки боронив Україну на сході та на півдні під час повномасштабного вторгнення. Відтепер наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба.

Молимося за спокій його душі. Сумуємо за нашим братом, батьком, другом, сусідом. Оплакуємо нашого земляка.

Вічна памʼять і Царство Небесне Захисникові Олександру Степюку", - йдеться в повідомленні.
«Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
«Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком
«Наш Герой ангелом оберігатиме нас із неба»: на Волині попрощалися з воїном Олександром Степюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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