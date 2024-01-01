Глава МЗС Польщі запропонував Папі закликати путіна вивести війська з України: «Мир настав би без потреби у перемовинах»
Сьогодні, 18:24
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо перемовин у війні росії проти України.
Дипломат висловив думку на своїй сторінці у соцмережі X, пише Суспільне.
"Як щодо того, щоб для балансу закликати путіна набратися мужності й вивести свої війська з України?", — зазначив Сікорський.
Міністр підкреслив, що якби Путін вивів російських солдатів з території України, "мир настав би одразу без потреби у перемовинах".
9 березня Папа Римський у контексті війни в Україні закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".
Після того, як слова понтифіка викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із повідомленням, в якому пояснив заяву Франциска, зокрема вказавши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".
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Дипломат висловив думку на своїй сторінці у соцмережі X, пише Суспільне.
"Як щодо того, щоб для балансу закликати путіна набратися мужності й вивести свої війська з України?", — зазначив Сікорський.
Міністр підкреслив, що якби Путін вивів російських солдатів з території України, "мир настав би одразу без потреби у перемовинах".
9 березня Папа Римський у контексті війни в Україні закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".
Після того, як слова понтифіка викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із повідомленням, в якому пояснив заяву Франциска, зокрема вказавши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".
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