Глава МЗС Польщі запропонував Папі закликати путіна вивести війська з України: «Мир настав би без потреби у перемовинах»

Радослав Сікорський прокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо перемовин у війні росії проти України.



Дипломат висловив думку на своїй сторінці у соцмережі X, пише



"Як щодо того, щоб для балансу закликати путіна набратися мужності й вивести свої війська з України?", — зазначив Сікорський.



Міністр підкреслив, що якби Путін вивів російських солдатів з території України, "мир настав би одразу без потреби у перемовинах".



9 березня Папа Римський у контексті війни в Україні закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".



Після того, як слова понтифіка викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із повідомленням, в якому пояснив заяву Франциска, зокрема вказавши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщіпрокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо перемовин у війні росії проти України.Дипломат висловив думку на своїй сторінці у соцмережі X, пише Суспільне "Як щодо того, щоб для балансу закликати путіна набратися мужності й вивести свої війська з України?", — зазначив Сікорський.Міністр підкреслив, що якби Путін вивів російських солдатів з території України, "мир настав би одразу без потреби у перемовинах".9 березня Папа Римський у контексті війни в Україні закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".Після того, як слова понтифіка викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із повідомленням, в якому пояснив заяву Франциска, зокрема вказавши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію