Росіяни знищили два українських Patriot, – ЗМІ





Про це повідомляють Forbes, ISW, журналіст Bild Юліан Репке у Twitter, пише



Журналісти пишуть, що російський екіпаж ракет "земля-земля" на цей раз відреагував швидше, ніж зазвичай.



Уточнюється, що це перший випадок за два роки широкомасштабної війни росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити батареї "Патріотів".



Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони "були припарковані досить довго, щоб росія випустила по ньому балістичну ракету".



Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських "Петріотів", оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.



Forbes нагадує, що українські Patriot останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі.



"Цілком можливо, що пускові установки і екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів – ред.) від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків.



Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян", - йдеться в повідомленні.



Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок "Петріот".



Наголошується, що Patriot без проблем збивають російські "Іскандери", але коли розгорнуті й готові до роботи, а не перебувають у русі між вогневими позиціями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни за допомогою безпілотника виявили колону Збройних сил під Покровськом, до складу якої входили щонайменше дві установки "Петріот", та знищили їх ударом "Іскандера", майже напевне знищивши й екіпаж, вважать ЗМІ.Про це повідомляють Forbes, ISW, журналіст Bildу Twitter, пише Українська правда Журналісти пишуть, що російський екіпаж ракет "земля-земля" на цей раз відреагував швидше, ніж зазвичай.Уточнюється, що це перший випадок за два роки широкомасштабної війни росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити батареї "Патріотів".Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони "були припарковані досить довго, щоб росія випустила по ньому балістичну ракету".Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських "Петріотів", оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.Forbes нагадує, що українські Patriot останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі."Цілком можливо, що пускові установки і екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів – ред.) від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків.Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян", - йдеться в повідомленні.Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок "Петріот".Наголошується, що Patriot без проблем збивають російські "Іскандери", але коли розгорнуті й готові до роботи, а не перебувають у русі між вогневими позиціями.

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