Україна прискорила посилення оборони на фронті, – британська розвідка
Сьогодні, 19:27
Розвідка Великої Британії зазначає, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.
Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 10 березня, пише "Європейська правда".
Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.
У розвідці підкреслили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.
"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – йдеться в огляді.
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Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 10 березня, пише "Європейська правда".
Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.
У розвідці підкреслили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.
"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – йдеться в огляді.
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