Україна прискорила посилення оборони на фронті, – британська розвідка





Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 10 березня, пише "Європейська правда".



Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.



У розвідці підкреслили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.



"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – йдеться в огляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвідка Великої Британії зазначає, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 10 березня, пишеУкраїнські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.У розвідці підкреслили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій."Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – йдеться в огляді.

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