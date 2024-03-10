Україна прискорила посилення оборони на фронті, – британська розвідка

Україна прискорила посилення оборони на фронті, – британська розвідка
Розвідка Великої Британії зазначає, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 10 березня, пише "Європейська правда".

Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.

У розвідці підкреслили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.

"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – йдеться в огляді.

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Теги: Росія, Україна, війна
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