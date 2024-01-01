Погода у Луцьку на завтра, 11 березня

Весь день у Луцьку 11 березня буде хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +7°.У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління.