Погода у Луцьку на завтра, 11 березня
Сьогодні, 20:00
Весь день у Луцьку 11 березня буде хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +7°.
Народний прогноз погоди: У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +7°.
Народний прогноз погоди: У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління.
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