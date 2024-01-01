Погода у Луцьку на завтра, 11 березня

Погода у Луцьку на завтра, 11 березня
Весь день у Луцьку 11 березня буде хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +7°.

Народний прогноз погоди: У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління.

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Теги: Погода, Луцьк
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