У лікарні Львова помер воїн з Волині Валерій Каліш
Сьогодні, 21:01
У медичному закладі Львова помер захисник з Волині Валерій Каліш, 1974 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
«Війна забрала життя ще одного жителя громади - Валерія Володимировича Каліша, 1974 року народження. Вона вбила його не кулею, вона знищила його здоров'я», - інформують у дописі.
Життя сержанта Валерія Каліша обірвалося 8 березня 2024 року у медичному закладі Львова.
Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 11 до 13 березня 2024 року включно.
Деталі та час прибуття скорботного кортежу із воїном повідомлять додатково.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
«Війна забрала життя ще одного жителя громади - Валерія Володимировича Каліша, 1974 року народження. Вона вбила його не кулею, вона знищила його здоров'я», - інформують у дописі.
Життя сержанта Валерія Каліша обірвалося 8 березня 2024 року у медичному закладі Львова.
Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 11 до 13 березня 2024 року включно.
Деталі та час прибуття скорботного кортежу із воїном повідомлять додатково.
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