У лікарні Львова помер воїн з Волині Валерій Каліш

У медичному закладі Львова помер захисник з Волині, 1974 року народження.Про це повідомили у Рожищенській міській раді.«Війна забрала життя ще одного жителя громади - Валерія Володимировича Каліша, 1974 року народження. Вона вбила його не кулею, вона знищила його здоров'я», - інформують у дописі.Життя сержанта Валерія Каліша обірвалося 8 березня 2024 року у медичному закладі Львова.Траур за загиблим Героєм у громаді триватиме з 11 до 13 березня 2024 року включно.Деталі та час прибуття скорботного кортежу із воїном повідомлять додатково.