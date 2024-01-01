На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лисик
Сьогодні, 20:18
На війні під час виконання бойового завдання загинув 30-річний Герой з Волині Микола Лисик.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.
«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям солдата. Тяжко знайти слова втіхи в час страшної біди. Вічна і світла пам'ять Герою! Захисник назавжди у серцях людей, чий спокій боронив», - йдеться у дописі.
Деталі та час прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.
«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям солдата. Тяжко знайти слова втіхи в час страшної біди. Вічна і світла пам'ять Герою! Захисник назавжди у серцях людей, чий спокій боронив», - йдеться у дописі.
Деталі та час прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном буде повідомлено додатково.
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