На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лисик

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лисик
На війні під час виконання бойового завдання загинув 30-річний Герой з Волині Микола Лисик.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Життя бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.

«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям солдата. Тяжко знайти слова втіхи в час страшної біди. Вічна і світла пам'ять Герою! Захисник назавжди у серцях людей, чий спокій боронив», - йдеться у дописі.

Деталі та час прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном буде повідомлено додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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