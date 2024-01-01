На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лисик

На війні під час виконання бойового завдання загинув 30-річний Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя бійця, жителя Каменя-Каширського, обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 9 березня 2024 року в Донецькій області.«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям солдата. Тяжко знайти слова втіхи в час страшної біди. Вічна і світла пам'ять Герою! Захисник назавжди у серцях людей, чий спокій боронив», - йдеться у дописі.Деталі та час прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном буде повідомлено додатково.