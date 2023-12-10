На Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки: в якому він стані

На Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки: в якому він стані
На Волині в селищі Благодатне п'яний чоловік завдав собі поранення ножем: на місці працювали поліцейські.

Про це у коментарі «Конкуренту» повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області

Слідчо-оперативна група встановила, що 10 березня близько 10:00 чоловік наніс собі ножем тілесні ушкодження. Згодом його доставили у Нововолинську центральну міську лікарню для огляду.

У лікарні встановили діагноз – різано-колота не проникаюча рана передньої черевної стінки, спроба самогубства, алкогольне сп’яніння.

В поліції зазначили, що чоловік будь-яких претензій не має, від написання офіційної заяви відмовляється. Не госпіталізовувався.

Розгляд матеріалів доручили поліцейському офіцеру громади.

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Теги: Самогубство, спроба, Волинь
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