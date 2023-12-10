На Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки: в якому він стані
Сьогодні, 21:27
На Волині в селищі Благодатне п'яний чоловік завдав собі поранення ножем: на місці працювали поліцейські.
Про це у коментарі «Конкуренту» повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області
Слідчо-оперативна група встановила, що 10 березня близько 10:00 чоловік наніс собі ножем тілесні ушкодження. Згодом його доставили у Нововолинську центральну міську лікарню для огляду.
У лікарні встановили діагноз – різано-колота не проникаюча рана передньої черевної стінки, спроба самогубства, алкогольне сп’яніння.
В поліції зазначили, що чоловік будь-яких претензій не має, від написання офіційної заяви відмовляється. Не госпіталізовувався.
Розгляд матеріалів доручили поліцейському офіцеру громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі «Конкуренту» повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області
Слідчо-оперативна група встановила, що 10 березня близько 10:00 чоловік наніс собі ножем тілесні ушкодження. Згодом його доставили у Нововолинську центральну міську лікарню для огляду.
У лікарні встановили діагноз – різано-колота не проникаюча рана передньої черевної стінки, спроба самогубства, алкогольне сп’яніння.
В поліції зазначили, що чоловік будь-яких претензій не має, від написання офіційної заяви відмовляється. Не госпіталізовувався.
Розгляд матеріалів доручили поліцейському офіцеру громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки: в якому він стані
Сьогодні, 21:27
У лікарні Львова помер воїн з Волині Валерій Каліш
Сьогодні, 21:01
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Лисик
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку на завтра, 11 березня
Сьогодні, 20:00