На Волині п'яний молодик хотів накласти на себе руки: в якому він стані





Про це у коментарі



Слідчо-оперативна група встановила, що 10 березня близько 10:00 чоловік наніс собі ножем тілесні ушкодження. Згодом його доставили у Нововолинську центральну міську лікарню для огляду.



У лікарні встановили діагноз – різано-колота не проникаюча рана передньої черевної стінки, спроба самогубства, алкогольне сп’яніння.



В поліції зазначили, що чоловік будь-яких претензій не має, від написання офіційної заяви відмовляється. Не госпіталізовувався.



Розгляд матеріалів доручили поліцейському офіцеру громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в селищі Благодатне п'яний чоловік завдав собі поранення ножем: на місці працювали поліцейські.Про це у коментарі «Конкуренту» повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській областіСлідчо-оперативна група встановила, що 10 березня близько 10:00 чоловік наніс собі ножем тілесні ушкодження. Згодом його доставили у Нововолинську центральну міську лікарню для огляду.У лікарні встановили діагноз – різано-колота не проникаюча рана передньої черевної стінки, спроба самогубства, алкогольне сп’яніння.В поліції зазначили, що чоловік будь-яких претензій не має, від написання офіційної заяви відмовляється. Не госпіталізовувався.Розгляд матеріалів доручили поліцейському офіцеру громади.

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