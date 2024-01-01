Перший чорний фартух: волинянин пройшов до наступного етапу «МастерШеф-13»

Віталій Наливайко пройшов до наступного етапу кулінарного проєкту «МастерШеф».



У суботу, 9 березня, відбувся 5 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає



У цьому випуску аматори вперше отримають шанс нагодувати своїми стравами гостей. Щоб перевірити майстерність учасників Мастер Шеф 13 сезон у першому конкурсі тижня, судді запросили три зіркові пари



Григорій і Христина Решетніки, Олексій і Ксенія Суровцеви, а також Алік і Віталіна Мкртчян провели романтичний вечір разом та посмакували стравами від аматорів.



Наступним конкурсом стало «Полювання на крота». Це найстресовіше завдання для учасників усіх сезонів проєкту «Мастер Шеф», адже вони мусили слідкувати за всіма процесами на кухні, щоб зловити кулінарного диверсанта.



Волинянину також довелося брати участь в битві чорних фартухів. На цьому випробувані кожен учасник отримав напарника, з яким був нерозривно пов'язаний на кожному процесі готування: учасників зв'язали спина до спини. Кулінарна тема конкурсу - серф-енд-терф (страви, що поєднують в собі одночасно і м'ясо і морепродукт).



Віталій приготував медальйон з креветками, запеченим бататом та соусом.



Я думаю, що у вас найкласичніше поєднання. Батат напрочуд чудовий. М'ясо дуже смачне. Ви великий молодець. Адже м'ясо правильно просмажене, воно досі залишилось соковитим. Ви використали достатньо багато спецій, як я люблю. Все правильно, тільки ще потрібно попрацювати із презентацією», - сказав суддя Володимир Ярославський про страву волинянина.



«У мене мурашки побігли по тілу. Це змотивувало готувати мене ще краще», - прокоментував вердикт Віталій.



Волинянин успішно пройшов свою першу битву чорних та знову отримав білий фартух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської областіпройшов до наступного етапу кулінарного проєкту «МастерШеф».У суботу, 9 березня, відбувся 5 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН У цьому випуску аматори вперше отримають шанс нагодувати своїми стравами гостей. Щоб перевірити майстерність учасників Мастер Шеф 13 сезон у першому конкурсі тижня, судді запросили три зіркові париГригорій і Христина Решетніки, Олексій і Ксенія Суровцеви, а також Алік і Віталіна Мкртчян провели романтичний вечір разом та посмакували стравами від аматорів.Наступним конкурсом стало «Полювання на крота». Це найстресовіше завдання для учасників усіх сезонів проєкту «Мастер Шеф», адже вони мусили слідкувати за всіма процесами на кухні, щоб зловити кулінарного диверсанта.Волинянину також довелося брати участь в битві чорних фартухів. На цьому випробувані кожен учасник отримав напарника, з яким був нерозривно пов'язаний на кожному процесі готування: учасників зв'язали спина до спини. Кулінарна тема конкурсу - серф-енд-терф (страви, що поєднують в собі одночасно і м'ясо і морепродукт).Віталій приготував медальйон з креветками, запеченим бататом та соусом.Я думаю, що у вас найкласичніше поєднання. Батат напрочуд чудовий. М'ясо дуже смачне. Ви великий молодець. Адже м'ясо правильно просмажене, воно досі залишилось соковитим. Ви використали достатньо багато спецій, як я люблю. Все правильно, тільки ще потрібно попрацювати із презентацією», - сказав суддяпро страву волинянина.«У мене мурашки побігли по тілу. Це змотивувало готувати мене ще краще», - прокоментував вердикт Віталій.Волинянин успішно пройшов свою першу битву чорних та знову отримав білий фартух.

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