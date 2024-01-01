Акція на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулась у Луцьку





Члени родин полонених та лучани принесли прапори України та військових підрозділів, фотографії воїнів, плакати із закликами про свободу, розповіла Наталія Ніколаєва.



З Ковеля приїхала мама 25-ти річного військовополоненого на псевдо «Балу» Тетяна Бакум. Каже, що востаннє голос сина чула 12 травня 2022 року.



"Ми боремось за них, ми на всіх акціях по всій Україні і за кордоном. Потрібно боротися за них так, як вони боролися за нас", — говорить жінка.



Лучанка Вікторія чекає з полону свого чоловіка. Інформацію про нього знає від звільнених з полону його побратимів.



"Від звільнених з полону в травні 2023 року була остання інформація. Умови неналежні саме бійців полку Азов, стан здоров’я незадовільний. Все що можна очікувати від росіян, вони з ними роблять", — розповідає жінка.



Син Тетяни Григорчук – морській піхотинець, служив у 36-й бригаді. У полон його взяли на маріупольському заводі "Ілліча". За весь час отримала від сина одного листа, а від звільнених побратимів знає, що він живий і чекає на його повернення додому.



Акція тривала годину, на неї прийшло орієнтовно 400 людей, розповів начальник сектору охорони громадського порядку міста Луцька Василь Климюк. З його слів, охорону громадського порядку забезпечували чотири працівники поліції Луцького районного управління поліції сектору превентивної комунікації і поліції діалогу, порушень не фіксували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Акція-нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону, всіх полонених та зниклих безвісти "Не мовчи! Полон вбиває!" відбулась на Театральному майдані обласного центру.Члени родин полонених та лучани принесли прапори України та військових підрозділів, фотографії воїнів, плакати із закликами про свободу, розповіла Суспільному співорганізаторка акції та мама полоненогоЗ Ковеля приїхала мама 25-ти річного військовополоненого на псевдо «Балу». Каже, що востаннє голос сина чула 12 травня 2022 року."Ми боремось за них, ми на всіх акціях по всій Україні і за кордоном. Потрібно боротися за них так, як вони боролися за нас", — говорить жінка.Лучанкачекає з полону свого чоловіка. Інформацію про нього знає від звільнених з полону його побратимів."Від звільнених з полону в травні 2023 року була остання інформація. Умови неналежні саме бійців полку Азов, стан здоров’я незадовільний. Все що можна очікувати від росіян, вони з ними роблять", — розповідає жінка.Син– морській піхотинець, служив у 36-й бригаді. У полон його взяли на маріупольському заводі "Ілліча". За весь час отримала від сина одного листа, а від звільнених побратимів знає, що він живий і чекає на його повернення додому.Акція тривала годину, на неї прийшло орієнтовно 400 людей, розповів начальник сектору охорони громадського порядку міста Луцька Василь Климюк. З його слів, охорону громадського порядку забезпечували чотири працівники поліції Луцького районного управління поліції сектору превентивної комунікації і поліції діалогу, порушень не фіксували.

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