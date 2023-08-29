Глава УГКЦ після слів Папи: В Україні нікому на гадку не спадає здатися

Святослав у Нью-Йорку після слів Папи Римського Франциска про "білий прапор" заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.



Про це повідомляють у пресслужбі УГКЦ, пише



"Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! <…> Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах...



Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - йдеться в повідомленні.



В одному з інтерв’ю Понтифік порадив Україні мати "відвагу білого прапора".



У Ватикані пояснили слова Папи – що закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава УГКЦ Блаженнішийу Нью-Йорку після слів Папи Римськогопро "білий прапор" заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.Про це повідомляють у пресслужбі УГКЦ, пише Українська правда "Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! <…> Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах...Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - йдеться в повідомленні.В одному з інтерв’юУ Ватикані пояснили слова Папи – що закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію