Папа Римський порадив Україні мати «відвагу білого прапора»

Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.



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Зазначається, що свої коментарі Франциск зробив в інтерв'ю, записаному минулого місяця для швейцарської телерадіокомпанії RSI, текстову версію якого вже оприлюднено. Саме інтерв'ю вийде в ефір 20 березня.



Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, оскільки не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".



Пряма мова Франциска: "Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори".



"Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори".



Франциск додав, що переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.



Reuters зазначає, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів.



"Можна відчувати сором, але скільки загиблих вона (війна) принесе в кінцевому підсумку? (Треба) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", - сказав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які запропонували свою кандидатуру.



"Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше", - додав Папа. На запитання, чи готовий він бути посередником, Франциск відповів: "Я тут".



В іншій частині інтерв'ю, говорячи про війну між Ізраїлем і ХАМАСом, Франциск сказав: "Переговори ніколи не є капітуляцією".



Речник президента Володимира Зеленського одразу не відповів на прохання Reuters прокоментувати висловлювання Папи Римського.



8 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі "мирного саміту" за участі росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.Зазначається, що свої коментарі Франциск зробив в інтерв'ю, записаному минулого місяця для швейцарської телерадіокомпанії RSI, текстову версію якого вже оприлюднено. Саме інтерв'ю вийде в ефір 20 березня.Франциска запитали про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, оскільки не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".Пряма мова Франциска: "Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори"."Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори".Франциск додав, що переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.Reuters зазначає, що Франциск вперше вжив такі терміни, як "білий прапор" або "переможений", обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому говорив про необхідність переговорів."Можна відчувати сором, але скільки загиблих вона (війна) принесе в кінцевому підсумку? (Треба) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", - сказав Франциск, згадавши Туреччину серед країн, які запропонували свою кандидатуру."Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше", - додав Папа. На запитання, чи готовий він бути посередником, Франциск відповів: "Я тут".В іншій частині інтерв'ю, говорячи про війну між Ізраїлем і ХАМАСом, Франциск сказав: "Переговори ніколи не є капітуляцією".Речник президентаодразу не відповів на прохання Reuters прокоментувати висловлювання Папи Римського.8 березня президент Туреччинизнову запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі "мирного саміту" за участі росії.

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