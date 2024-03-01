Фермери анонсували нові масштабні протести по всій Польщі





Про це повідомляє Polsat News, пише



Один з представників фермерів Томаш Обшанський заявив, що під час протестів будуть заблоковані міста та дороги.



"Це буде ще сильніше, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим", – сказав він.



Як відомо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з польськими фермерами-протестувальниками, однак переговори не призвели до досягнення якоїсь угоди.



У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери оголосили про проведення загальнонаціональної акції протесту, яка відбудеться 20 березня.Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда" Один з представників фермерівзаявив, що під час протестів будуть заблоковані міста та дороги."Це буде ще сильніше, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим", – сказав він.Як відомо, прем’єр-міністр Польщіпровів зустріч з польськими фермерами-протестувальниками, однак переговори не призвели до досягнення якоїсь угоди.У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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