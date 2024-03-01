Фермери анонсували нові масштабні протести по всій Польщі

Фермери анонсували нові масштабні протести по всій Польщі
Польські фермери оголосили про проведення загальнонаціональної акції протесту, яка відбудеться 20 березня.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Один з представників фермерів Томаш Обшанський заявив, що під час протестів будуть заблоковані міста та дороги.

"Це буде ще сильніше, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає ніякої державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить все, що може. Ми залишилися ні з чим", – сказав він.

Як відомо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч з польськими фермерами-протестувальниками, однак переговори не призвели до досягнення якоїсь угоди.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.


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Теги: Польща, фермери, блокада
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