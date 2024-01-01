Франція створює альянс країн, готових відправити війська в Україну, – Politico
09 березень, 23:26
Франція збирає альянс країн, які відкриті до відправлення західних військ на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У п'ятницю, 8 березня, у Литву приїхав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, де зустрівся з балтійськими колегами та главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"Не росія буде вказувати нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа росії. Тому ми вирішуємо між собою", - наголосив після зустрічі французький міністр.
На зустрічі міністрів, як пише Politico, обговорювалася можливість допомоги іноземних військ в розмінуванні української території. Сежурне неодноразово називав операції з розмінування "можливістю", зазначаючи, що це може означати наявність певного персоналу в Україні, але не участь у війні.
Ідея Макрона про війська в Україні
Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі в НАТО відсутній консенсус щодо цього питання.
А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в Україну.
Низка країн НАТО виступили проти відправлення військ в Україну, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. Але є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.
Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У п'ятницю, 8 березня, у Литву приїхав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, де зустрівся з балтійськими колегами та главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"Не росія буде вказувати нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа росії. Тому ми вирішуємо між собою", - наголосив після зустрічі французький міністр.
На зустрічі міністрів, як пише Politico, обговорювалася можливість допомоги іноземних військ в розмінуванні української території. Сежурне неодноразово називав операції з розмінування "можливістю", зазначаючи, що це може означати наявність певного персоналу в Україні, але не участь у війні.
Ідея Макрона про війська в Україні
Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі в НАТО відсутній консенсус щодо цього питання.
А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в Україну.
Низка країн НАТО виступили проти відправлення військ в Україну, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. Але є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.
Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.
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