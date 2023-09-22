На Волині п'яний водій зніс рекламну вивіску





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 9-ї години, в селі Струмівка.



На місці патрульні встановили, що водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на рекламну вивіску АЗС Укрнафта.



У керманича інспектори помітили ще й ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2, 23 проміле.



Щодо водія було складено два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські патрульні виявили ДТП за участі пʼяного водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 9-ї години, в селі Струмівка.На місці патрульні встановили, що водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на рекламну вивіску АЗС Укрнафта.У керманича інспектори помітили ще й ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2, 23 проміле.Щодо водія було складено два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.

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