На Волині п'яний водій зніс рекламну вивіску

На Волині п'яний водій зніс рекламну вивіску
Волинські патрульні виявили ДТП за участі пʼяного водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, близько 9-ї години, в селі Струмівка.

На місці патрульні встановили, що водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на рекламну вивіску АЗС Укрнафта.

У керманича інспектори помітили ще й ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці події. Результат огляду на приладі Драгер становив 2, 23 проміле.
На Волині п'яний водій зніс рекламну вивіску

Щодо водія було складено два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.
На Волині п'яний водій зніс рекламну вивіску

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Теги: патрульні, Волинь, ДТП
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