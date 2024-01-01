Звільнених строковиків упродовж року не будуть мобілізовувати





Про це заявили членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз та народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко в етері національного телемаратону, пише



За словами Фріз, відстрочка на один рік для звільнених солдатів передбачена нещодавно ухваленим указом про демобілізацію строковиків. Окрім цього, вона заявила, що не називатиме точну кількість солдатів, яких відправлять у запас.



Федієнко наголосив, що частина демобілізованих строковиків виявила бажання підписати контракт із ЗСУ та залишитися у війську. Він також зазначив, що після завершення річного терміну звільнення, строковики підлягатимуть мобілізації. Також вони зможуть підписати контракт з ЗСУ самостійно.



Що передувало?



7 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Глава держави постановив звільнити військових-строковиків в запас у квітні-травні 2024 року. Закон щодо цього зазначає, що це стосується тих військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад установлені строки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовців строкової служби, яких звільнили в запас, не будуть мобілізовувати упродовж року після звільнення.Про це заявили членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідкита народний депутат від «Слуги народу»в етері національного телемаратону, пише Громадське За словами Фріз, відстрочка на один рік для звільнених солдатів передбачена нещодавно ухваленим указом про демобілізацію строковиків. Окрім цього, вона заявила, що не називатиме точну кількість солдатів, яких відправлять у запас.Федієнко наголосив, що частина демобілізованих строковиків виявила бажання підписати контракт із ЗСУ та залишитися у війську. Він також зазначив, що після завершення річного терміну звільнення, строковики підлягатимуть мобілізації. Також вони зможуть підписати контракт з ЗСУ самостійно.7 березня президент Українипідписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Глава держави постановив звільнити військових-строковиків в запас у квітні-травні 2024 року. Закон щодо цього зазначає, що це стосується тих військовослужбовців, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад установлені строки.

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