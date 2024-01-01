Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня





У Луцьку буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 9-11° тепла.



На решті Волинської області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура 1-6° морозу, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 березня.У Луцьку буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 9-11° тепла.На решті Волинської області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура 1-6° морозу, вдень 6-11° тепла.

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