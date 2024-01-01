Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 березня.

У Луцьку буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 9-11° тепла.

На решті Волинської області - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура 1-6° морозу, вдень 6-11° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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