Хата-вишиванка: волинянин оздобив власний будинок пластмасовими кришечками

Микола Левчук. Чоловік багато років збирав кришечки від пляшок, а потім створив справжнісіньке диво зі своєї оселі.



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«Ідея прийшла десь пару років тому. А взагалі я кришки давно збираю. Більше 16 років...17 років вже ходжу. Спочатку збирав всі підряд. Ще не знав для чого. Збирав у мішки і складав на гору. Потім якось знайшов в газеті, що жінка на криниці візерунки зробила», - каже пан Микола.



Господар розповідає, що ця робота є дуже кропіткою та займає досить багато часу. Та все ж продовжує оздоблювати свій будинок, бо каже – це йому подобається.



Сміючись, Микола Левчук зізнається, що хоч і впевнений у своїй майстерності, та відтворює орнамент лише тоді, як його одобрить ще й дружина.



«Беру креслити бумагу… Але, щоб на стіну наносити я ще раз складаю. Кілька днів проходить і я дивлюся. Ще жінка приходить, підтвердить і тоді я на стіну переношу», - розповідає волинянин.



Те, з якою любов’ю і трепетом чоловік ставиться до своєї справи - вражає. Микола Левчук старається, аби його будинок виглядав красиво і тішив не лише його самого, а й усії, хто йде або ж проїжджає повз його обійстя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Древині Володимирського району є хата-вишиванка, яку власноруч зробив місцевий мешканець. Чоловік багато років збирав кришечки від пляшок, а потім створив справжнісіньке диво зі своєї оселі.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».«Ідея прийшла десь пару років тому. А взагалі я кришки давно збираю. Більше 16 років...17 років вже ходжу. Спочатку збирав всі підряд. Ще не знав для чого. Збирав у мішки і складав на гору. Потім якось знайшов в газеті, що жінка на криниці візерунки зробила», - каже пан Микола.Господар розповідає, що ця робота є дуже кропіткою та займає досить багато часу. Та все ж продовжує оздоблювати свій будинок, бо каже – це йому подобається.Сміючись, Микола Левчук зізнається, що хоч і впевнений у своїй майстерності, та відтворює орнамент лише тоді, як його одобрить ще й дружина.«Беру креслити бумагу… Але, щоб на стіну наносити я ще раз складаю. Кілька днів проходить і я дивлюся. Ще жінка приходить, підтвердить і тоді я на стіну переношу», - розповідає волинянин.Те, з якою любов’ю і трепетом чоловік ставиться до своєї справи - вражає. Микола Левчук старається, аби його будинок виглядав красиво і тішив не лише його самого, а й усії, хто йде або ж проїжджає повз його обійстя.

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