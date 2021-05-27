Хата-вишиванка: волинянин оздобив власний будинок пластмасовими кришечками

Хата-вишиванка: волинянин оздобив власний будинок пластмасовими кришечками
У селі Древині Володимирського району є хата-вишиванка, яку власноруч зробив місцевий мешканець Микола Левчук. Чоловік багато років збирав кришечки від пляшок, а потім створив справжнісіньке диво зі своєї оселі.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

«Ідея прийшла десь пару років тому. А взагалі я кришки давно збираю. Більше 16 років...17 років вже ходжу. Спочатку збирав всі підряд. Ще не знав для чого. Збирав у мішки і складав на гору. Потім якось знайшов в газеті, що жінка на криниці візерунки зробила», - каже пан Микола.

Господар розповідає, що ця робота є дуже кропіткою та займає досить багато часу. Та все ж продовжує оздоблювати свій будинок, бо каже – це йому подобається.

Сміючись, Микола Левчук зізнається, що хоч і впевнений у своїй майстерності, та відтворює орнамент лише тоді, як його одобрить ще й дружина.

«Беру креслити бумагу… Але, щоб на стіну наносити я ще раз складаю. Кілька днів проходить і я дивлюся. Ще жінка приходить, підтвердить і тоді я на стіну переношу», - розповідає волинянин.

Те, з якою любов’ю і трепетом чоловік ставиться до своєї справи - вражає. Микола Левчук старається, аби його будинок виглядав красиво і тішив не лише його самого, а й усії, хто йде або ж проїжджає повз його обійстя.

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Теги: хата, декор, кришечки
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